Рак анального канала

В США ежегодно регистрируется примерно 9760 новых случаев рака анального канала и 1870 смертельных исходов (1). Основным симптомом является выделение крови при дефекации. Для диагноза необходима эндоскопия. Лечение включает в себя эксцизию с химиотерапией и лучевую терапию.

Плоскоклеточная карцинома (некератинизирующая плоскоклеточная или базальноклеточная карцинома) является наиболее распространенной причиной рака аноректальной области. Существенно реже встречаются базальноклеточная карцинома, болезнь Боуэна (интраэпидермальная плоскоклеточная карцинома), экстрамаммарная форма болезни Педжета, клоакогенная карцинома и злокачественная меланома. Опухоли других типов представлены лимфомами, различными саркомами. Метастазирование происходит, как при раке прямой кишки, а также в паховые лимфоузлы.

Выделяют следующие факторы риска развития рака анального канала:

Принимающие партнеры при анальных сексуальных контактах находятся в группе повышенного риска. У пациентов, инфицированных вирусом папиломы человека (HPV), первым проявлением может быть дисплазия на фоне несколько измененного или неизмененного эпителия анальной зоны (анальная интраэпителиальная неоплазия – степени I, II, III по данным гистологического исследования). Такие изменения более распространены среди пациентов с ВИЧ-инфекцией (см. Плоскоклеточный рак ануса и вульвы). Более высокие степени изменений могут прогрессировать с развитием инвазивной карциномы. Вопрос о том, способствует ли раннее выявление и устранение таких изменений улучшению прогноза, остается недостаточно изученным; рекомендации по организации специального скрининга пока не разработаны.

Общие справочные материалы 1. Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A: Cancer statistics, 2023. CA Cancer J Clin 73(1):17–48, 2023. doi: 10.3322/caac.21763

Симптомы и признаки анального рака Выделение крови при дефекации – наиболее типичное первое проявление рака анального канала У некоторых пациентов отмечается боль, тенезмы, ощущение неполного опорожнения прямой кишки. При пальцевом исследовании прямой кишки может пальпироваться объемное образование. Рак анального канала Скрыть подробности На этой фотографии показана злокачественная опухоль, возникающая из ануса. DR LARPENT/G.R.E.H.G.E.P./SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика рака анального канала Ректороманоскопия или колоноскопия

Биопсия Для оценки зоны поражения проводится гибкая сигмоидоскопия или жесткая аноскопия или сигмоидоскопия. При образованиях в области перехода плоского эпителия в цилиндрический (Z-линии) может потребоваться биопсия кожи, которую проводит дерматолог или хирург. При выделении крови из прямой кишки, даже несмотря на наличие выраженного геморроя или дивертикулярной болезни, необходимо исключить рак. После диагностики рака анального канала стадирование проводят с помощью КТ грудной клетки, брюшной полости и таза; для исключения метастатической болезни необходимы МРТ или позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).