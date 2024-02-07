Иногда спазм дистального отдела пищевода имеет бессимптомный характер и обнаруживается случайно.

В случае симптоматического протекания спазма дистального отдела пищевода обычно появляется боль за грудиной, сопровождающаяся дисфагией при приеме как жидкой, так и твердой пищи. Очень горячие или холодные напитки могут способствовать усилению боли. В редких случаях через много лет это заболевание перерастает в ахалазию (с нарушением перистальтики пищевода и недостаточной релаксацией нижнего пищеводного сфинктера при глотании).

Эзофагоспазм может вызывать сильную боль при отсутствии дисфагии. Эта боль часто описывается как загрудинная, сжимающая и может быть связана с физическим напряжением. Такая боль может быть похожа на стенокардию и пациенты часто обращаются в отделение неотложной помощи по поводу того, что у них сердечный приступ.