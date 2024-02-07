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Спазм дистального отдела пищевода

(Штопоробразный пищевод; диффузный спазм пищевода)

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Симптоматический спазм пищевода в дистальных отделах (ранее назывался диффузным спазмом пищевода) является частью спектра расстройств моторики, характеризующихся различными непропульсивными сокращениями и гипердинамическими сокращениями, иногда в сочетании с повышенным давлением в области нижнего пищеводного сфинктера. Симптомы – боль в груди и иногда дисфагия. Диагноз устанавливается исследованием глотания с помощью бариевой взвеси или манометрией. Лечение затруднено, но включает нитраты, блокаторы кальциевых каналов, инъекции ботулотоксина, хирургическую или эндоскопическую миотомию и антирефлюксную терапию.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Нарушения моторики пищевода плохо коррелируют с симптомами; подобные нарушения могут вызывать различную симптоматику или протекать бессимптомно в различных группах пациентов. Кроме того, симптомы и нарушения сократительной функции не связаны с гистопатологическими изменениями пищевода.

Симптомы и признаки спазма дистального отдела пищевода

Иногда спазм дистального отдела пищевода имеет бессимптомный характер и обнаруживается случайно.

В случае симптоматического протекания спазма дистального отдела пищевода обычно появляется боль за грудиной, сопровождающаяся дисфагией при приеме как жидкой, так и твердой пищи. Очень горячие или холодные напитки могут способствовать усилению боли. В редких случаях через много лет это заболевание перерастает в ахалазию (с нарушением перистальтики пищевода и недостаточной релаксацией нижнего пищеводного сфинктера при глотании).

Эзофагоспазм может вызывать сильную боль при отсутствии дисфагии. Эта боль часто описывается как загрудинная, сжимающая и может быть связана с физическим напряжением. Такая боль может быть похожа на стенокардию и пациенты часто обращаются в отделение неотложной помощи по поводу того, что у них сердечный приступ.

Диагностика спазма дистального отдела пищевода

  • Исключен диагноз коронарной ишемии

  • Рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси

  • Манометрия пищевода

Дифференциальную диагностику проводят с коронарной ишемией, которую всегда необходимо исключать с помощью соответствующих обследований (таких как ЭКГ, сердечные биомаркеры, нагрузочные пробы – см. Диагностика острых коронарных синдромов). Окончательное подтверждение того, что симптомы вызваны нарушениями в работе пищевода, затруднено.

Исследование глотания с помощью бариевой взвеси может выявить вялое продвижение контраста и беспорядочные, одновременные сокращения или третичные сокращения. Сильные спазмы могут имитировать рентгенологические признаки дивертикула, но изменяющегося по размеру и локализации. Как правило, перед манометрией проводят рентгенологическое исследование с бариевой взвесью, поскольку его можно использовать для выявления других причин симптомов и оно является менее инвазивным.

Манометрия пищевода обеспечивает наиболее специфическое описание спазма. Чтобы соответствовать манометрическим критериям дистального спазма пищевода, короткую дистальную задержку (< 4,5 секунды) должны иметь по крайней мере 20% пробных глотков. Однако при исследовании спазмы могут отсутствовать (1).

Сцинтиграфия пищевода и провокационные медикаментозные тесты (например, эдрофониума хлорид 10 мг внутривенно) оказались малоинформативными.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, et al: Esophageal motility disorders on high-resolution manometry: Chicago classification version 4.0. Neurogastroenterol Motil 33(1):e14058, 2021. doi: 10.1111/nmo.14058

Лечение спазма дистального отдела пищевода

  • Блокаторы кальциевых каналов

  • В качестве альтернативных методов рассма тривают инъекции ботулотоксина в нижний пищеводный сфинктер

  • В некоторых случаях – хирургическая или эндоскопическая миотомия

Спазмы пищевода часто трудны для лечения, а контрольных исследований лечебных методов недостаточно. Могут быть полезны пероральные блокаторы кальциевых каналов. Можно также попробовать антихолинергические препараты, трициклические антидепрессанты, нитроглицерин и нитраты длительного действия, но в целом они имеют ограниченный успех (1).

В редких случаях выполняется инъекция ботулотоксина типа А в пищевод и/или нижний пищеводный сфинктер.

Если медикаментозное лечение не помогает, можно рассмотреть возможность проведения миотомии. В тяжелых случаях применялась хирургическая или чрескожная эндоскопическая расширенная миотомия пищевода (2).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Khalaf M, Chowdhary S, Elias PS, Castell D: Distal Esophageal Spasm: A Review. Am J Med 131(9):1034-1040, 2018. doi: 10.1016/j.amjmed.2018.02.031

  2. 2. Leconte M, Douard R, Gaudric M, et al: Functional results after extended myotomy for diffuse oesophageal spasm. Br J Surg 94(9):1113-1118, 2007. doi: 10.1002/bjs.5761

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