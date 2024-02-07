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Разрыв пищевода

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Разрыв пищевода может быть ятрогенным при выполнении эндоскопических процедур или других манипуляциях или спонтанным (синдром Бурхаве). Состояние пациентов тяжелое, выражены признаки медиастинита. Диагноз устанавливается эзофагографией с водорастворимым контрастным веществом. Необходимо экстренное ушивание пищевода и дренирование.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Эндоскопические процедуры являются главной причиной разрыва пищевода, но спонтанный разрыв обычно связан с рвотой, позывами на рвоту или при проглатывании большого куска пищи.

Спонтанный разрыв особенно вероятен у пациентов с нелеченным эозинофильным эзофагитом.

Наиболее часто разрыв пищевода возникает в дистальной его части на левой стороне. Кислота и содержимое желудка вызывают фульминантный медиастинит и шок. Характерен пневмомедиастинум.

Симптомы и признаки разрыва пищевода

Симптомы разрыва пищевода включают боль в груди и животе, лихорадку, рвоту, гематомезис и шок.

У некоторых пациентов пальпируется подкожная эмфизема.

В области средостения может выслушиваться крепитация (симптом Хаммена) - своеобразные хрустящие или "щелкающие" шумы, синхронизированные с сердечными сокращениями.

Диагностика разрыва пищевода

  • Рентгенограммы органов грудной клетки и брюшной полости

  • Эзофагография

Воздух в средостении, жидкость в плевральной полости и расширение средостения, выявляемые при рентгенологическом исследовании грудной клетки и брюшной полости, предполагают диагноз.

Диагноз спонтанный разрыв пищевода подтверждается эзофагографией с водорастворимым контрастом, который, в отличие от сульфата бария, не опасен при попадании в средостение. Компьютерная томография грудной клетки выявляет воздух и жидкость в средостении, но не определяет локализацию разрыва. Эндоскопическое исследование может не выявить перфорацию маленького размера.

Разрыв пищевода

  • Эндоскопическое стентирование или реконструктивное хирургическое вмешательство

Перед хирургическим вмешательством или эндоскопическом стентированием показано назначение антибиотиков широкого спектра действия (например, гентамицин плюс метронидазол или пиперациллин/тазобактам) и введение растворов для предупреждения шока.

Даже на фоне лечения смертность высокая.

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