Разрыв пищевода может быть ятрогенным при выполнении эндоскопических процедур или других манипуляциях или спонтанным (синдром Бурхаве). Состояние пациентов тяжелое, выражены признаки медиастинита. Диагноз устанавливается эзофагографией с водорастворимым контрастным веществом. Необходимо экстренное ушивание пищевода и дренирование.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Эндоскопические процедуры являются главной причиной разрыва пищевода, но спонтанный разрыв обычно связан с рвотой, позывами на рвоту или при проглатывании большого куска пищи.

Спонтанный разрыв особенно вероятен у пациентов с нелеченным эозинофильным эзофагитом.

Наиболее часто разрыв пищевода возникает в дистальной его части на левой стороне. Кислота и содержимое желудка вызывают фульминантный медиастинит и шок. Характерен пневмомедиастинум.

Симптомы и признаки разрыва пищевода Симптомы разрыва пищевода включают боль в груди и животе, лихорадку, рвоту, гематомезис и шок. У некоторых пациентов пальпируется подкожная эмфизема. В области средостения может выслушиваться крепитация (симптом Хаммена) - своеобразные хрустящие или "щелкающие" шумы, синхронизированные с сердечными сокращениями.

Диагностика разрыва пищевода Рентгенограммы органов грудной клетки и брюшной полости

Эзофагография Эзофагография с водорастворимым контрастом Изображение © Springer Science+Business Media Воздух в средостении, жидкость в плевральной полости и расширение средостения, выявляемые при рентгенологическом исследовании грудной клетки и брюшной полости, предполагают диагноз. Диагноз спонтанный разрыв пищевода подтверждается эзофагографией с водорастворимым контрастом, который, в отличие от сульфата бария, не опасен при попадании в средостение. Компьютерная томография грудной клетки выявляет воздух и жидкость в средостении, но не определяет локализацию разрыва. Эндоскопическое исследование может не выявить перфорацию маленького размера.