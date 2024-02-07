Пищеводная паутина представляет собой тонкую мембрану слизистой оболочки, которая растет через просвет верхнего отдела пищевода и может вызвать дисфагию.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Пищеводная паутина Изображение GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пищеводные мембраны изредка возникают при тяжелой нелеченной железодефицитной анемии; еще реже – в отсутствие анемии.

Пищеводные мембраны обычно локализуются в верхнем отделе пищевода и вызывают дисфагию твердой пищи. Самый лучший способ диагностики – исследование глотания с помощью бариевой взвеси.

Некоторые мембранные образования рассасываются при лечении анемии, но могут легко разорваться при проведении эзофагоскопии.