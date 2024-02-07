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Пищеводная паутина

(синдром Пламмера – Винсона; синдром Патерсон – Келли; сидеропеническая дисфагия)

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Пищеводная паутина представляет собой тонкую мембрану слизистой оболочки, которая растет через просвет верхнего отдела пищевода и может вызвать дисфагию.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Пищеводные мембраны изредка возникают при тяжелой нелеченной железодефицитной анемии; еще реже – в отсутствие анемии.

Пищеводные мембраны обычно локализуются в верхнем отделе пищевода и вызывают дисфагию твердой пищи. Самый лучший способ диагностики – исследование глотания с помощью бариевой взвеси.

Некоторые мембранные образования рассасываются при лечении анемии, но могут легко разорваться при проведении эзофагоскопии.

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