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Изменения обструктивного типа

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Чаще всего непроходимость пищевода развивается медленно и частично, и пациенты впервые обращаются за медицинской помощью, как правило, по причине затрудненного глотания твердой пищи. Тем не менее, иногда внезапно развивается полная непроходимость пищевода вследствие воздействия инородного тела в пищеводе или твердого комка пищи.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Может наблюдаться как внутренняя, так и внешняя непроходимость.

Внутренняя непроходимость может быть вызвана следующими причинами:

Внешняя непроходимость может быть вызвана сжатием в результате

Подробнее об исследовании потенциальной непроходимости пищевода, смотрите Дисфагия.

Лечение обструкции направлено на конкретную причину заболевания. Пациентам с полной обструкцией необходима неотложная верхняя эндоскопия.

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