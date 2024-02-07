Изменения обструктивного типа

Чаще всего непроходимость пищевода развивается медленно и частично, и пациенты впервые обращаются за медицинской помощью, как правило, по причине затрудненного глотания твердой пищи. Тем не менее, иногда внезапно развивается полная непроходимость пищевода вследствие воздействия инородного тела в пищеводе или твердого комка пищи.

(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).

Может наблюдаться как внутренняя, так и внешняя непроходимость.

Внутренняя непроходимость может быть вызвана следующими причинами:

Внешняя непроходимость может быть вызвана сжатием в результате

Увеличенное левое предсердие

Аневризма аорты

Аберрантная подключичная артерия (так называемая лузорическая дисфагия)

Загрудинное расположение щитовидной железы

Цервикальный костный экзостоз

Опухоль грудной полости

Подробнее об исследовании потенциальной непроходимости пищевода, смотрите Дисфагия.

Лечение обструкции направлено на конкретную причину заболевания. Пациентам с полной обструкцией необходима неотложная верхняя эндоскопия.