Дивертикулы пищевода

Как правило, не проводится

Иногда хирургическая резекция

Специфического лечения обычно не требуется, однако при больших или симптоматических дивертикулах иногда необходима их резекция.

Дивертикулы, связанные с нарушениями моторики, требуют лечения основного заболевания. Например, имеются сообщения о случаях выполнения крикофарингеальной миотомии при резекции дивертикула Ценкера. Существуют также варианты эндоскопического лечения с выполнением дивертикулэктомии.