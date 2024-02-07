Дивертикулы пищевода

Дивертикул пищевода представляет собой выпячивание слизистой оболочки через мышечный слой пищевода. Заболевание может протекать бессимптомно или вызывать дисфагию и регургитацию. Диагноз устанавливается исследованием глотания с помощью бариевой взвеси; хирургическое лечение применяется редко.
(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).
На этом снимке виден небольшой дивертикул (стрелка) в верхней части пищевода.
Image provided by Kristle Lynch, MD.
Дивертикулы Ценкера - выпячивания слизистой и подслизистой на задней стенке пищевода через перстневидно-глоточную мышцу. На этом снимке показан дивертикул (слева) рядом с треугольным просветом трахеи, образованным голосовыми связками.
Image provided by David M. Martin, MD.
Тракционный дивертикул - выпячивание слизистой и подслизистой оболочки в средней части пищевода, появляющееся в результате нарушений моторики или тракций, возникающей при наличии опухоли средостения. На этом снимке дивертикул, расположенный справа от пищевода, создает впечатление двойного просвета.
Image provided by David M. Martin, MD.
На этом снимке виден небольшой дивертикул (стрелка) в верхней части пищевода.
Image provided by Kristle Lynch, MD.
Дивертикулы Ценкера - выпячивания слизистой и подслизистой на задней стенке пищевода через перстневидно-глоточную мышцу. На этом снимке показан дивертикул (слева) рядом с треугольным просветом трахеи, образованным голосовыми связками.
Image provided by David M. Martin, MD.
Тракционный дивертикул - выпячивание слизистой и подслизистой оболочки в средней части пищевода, появляющееся в результате нарушений моторики или тракций, возникающей при наличии опухоли средостения. На этом снимке дивертикул, расположенный справа от пищевода, создает впечатление двойного просвета.
Image provided by David M. Martin, MD.
Существует несколько типов дивертикулов пищевода, каждый из которых имеет различную этиологию:
Ценкеровские (глоточные) дивертикулы представляют собой выпячивание слизистой или подслизистой оболочки кзади через крикофарингеальную мышцу, вероятно, из-за дискоординированности между глоточной пропульсацией и крикофарингеальной релаксацией.
Дивертикулы среднего отдела пищевода (тракционные) вызваны тракцией в пезультате воспалительных процессов в средостении или, во вторую очередь, вследствие нарушения моторики пищевода.
Наддиафрагмальный дивертикул развивается чуть выше диафрагмы и обычно сопровождается нарушением моторики (например, ахалазия, диффузный спазм пищевода).
Симптомы и признаки дивертикулов пищевода
При попадании пищи в ценкеровский дивертикул может наблюдаться регургитация при наклоне тела или в положении лежа. Во время сна может наступить легочная аспирация. Редко дивертикулярный мешок становится большим, вызывая дисфагию и появление объемного, пальпируемого образования на шее.
Тракционные и эпифренальные дивертикулы редко проявляются специфическими симптомами, несмотря на присутствие основного заболевания.
Диагностика дивертикула пищевода
Рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси
Все дивертикулы диагностируются рентгенологически исследованием глотания с помощью бариевой взвеси и часто подтверждаются при помощи верхней эндоскопии.
Лечение дивертикул пищевода
Как правило, не проводится
Иногда хирургическая резекция
Специфического лечения обычно не требуется, однако при больших или симптоматических дивертикулах иногда необходима их резекция.
Дивертикулы, связанные с нарушениями моторики, требуют лечения основного заболевания. Например, имеются сообщения о случаях выполнения крикофарингеальной миотомии при резекции дивертикула Ценкера. Существуют также варианты эндоскопического лечения с выполнением дивертикулэктомии.