Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Существует 2 основных типа грижи пищеводного отверстия диафрагмы:

Скользящая хиатальная грыжа (чаще всего): гастроэзофагеальный переход и часть желудка располагаются выше диафрагмы.

При параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы: гастроэзофагеальный переход находится в нормальном положении, но часть желудка прилежит к пищеводу в диафрагмальном отверстии.

Грыжи могут образовываться и в других частях диафрагмы (см. также Диафрагмальная грыжа).

Понимание паузальной грыжи

Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - обычно случайная находка на рентгенограмме, поэтому связь грыжи с симптомами неясна. Хотя у большинства пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) наблюдается грыжа пищеводного отверстия диафрагмы разной степени выраженности, то < 50% пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы страдают ГЭРБ.