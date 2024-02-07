Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы представляет собой выпячивание желудка через пищеводное отверстие диафрагмы. Большинство грыж протекает бессимптомно, но прогрессирование кислотного рефлюкса может вызвать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Диагноз устанавливается исследованием глотания с помощью бариевой взвеси. Лечение симптоматическое, если присутствуют признаки гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
(См. также Обзор заболеваний пищевода и нарушений глотательного рефлекса).
Этиология грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Этиология хиатальной грыжи неизвестна, но, как полагают, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы может возникать вследствие растяжения фасциальных связок между пищеводом и щелью диафрагмы (отверстие диафрагмы, через которое проходит пищевод).
Патофизиология грыж пищеводного отверстия диафрагмы
Существует 2 основных типа грижи пищеводного отверстия диафрагмы:
Скользящая хиатальная грыжа (чаще всего): гастроэзофагеальный переход и часть желудка располагаются выше диафрагмы.
При параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы: гастроэзофагеальный переход находится в нормальном положении, но часть желудка прилежит к пищеводу в диафрагмальном отверстии.
Грыжи могут образовываться и в других частях диафрагмы (см. также Диафрагмальная грыжа).
Понимание паузальной грыжи
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – аномальное выпячивание части желудка через диафрагму.
Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - обычно случайная находка на рентгенограмме, поэтому связь грыжи с симптомами неясна. Хотя у большинства пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) наблюдается грыжа пищеводного отверстия диафрагмы разной степени выраженности, то < 50% пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы страдают ГЭРБ.
Симптомы и признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
У большинства пациентов скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы протекают бессимптомно, но могут наблюдаться боль в груди и другие признаки рефлюкса. Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы является вообще бессимптомной, но в отличие от скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы может ущемляться и осложняться странгуляцией. Другие виды грыж редко осложняются скрытым или массивным желудочно-кишечным кровотечением.
Диагностика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси
Иногда эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ
Большие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы часто обнаруживаются случайно при рентгенологическом обследовании органов грудной клетки. Небольшие грыжи диагностируются при исследовании глотания с помощью бариевой взвеси.
Грыжи также можно обнаружить при проведении эндоскопии.
Лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Иногда хирургическое вмешательство
Иногда ингибиторы протонной помпы
Бессимптомно протекающая скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы не требует никакой специфической терапии (1). Для пациентов с сопутствующей ГЭРБ должна рассматриваться терапия ингибиторами протонной помпы.
При параэзофагеальной грыже пищевода следует рассмотреть возможность хирургического лечения из-за риска ущемления.
Справочные материалы по лечению
1. Kohn GP, Price RR, DeMeester SR, et al: Guidelines for the management of hiatal hernia. Surg Endosc 27(12):4409-4428, 2013. doi: 10.1007/s00464-013-3173-3