Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Подъем головного конца кровати

Исключение кофе, алкоголя, жирной пищи, курения

Ингибиторы протонной помпы, H2 блокаторы

Лечение неосложненной ГЭРБ заключается в приподнятии изголовья кровати примерно на 15 см с помощью размещения блоков высотой примерно 15–20 см под ножками изголовья кровати, использования клиновидной подушки или размещения валика под матрацом. Кроме того, следует избегать следующего:

Приема пищи менее чем за 3 часа до сна

Сильных стимуляторов желудочной секреции (например, кофе, алкоголь)

Определенных медикаментов (например, антихолинергических средств)

Некоторых пищевых продуктов (например, жиры, шоколад)

Курение

Пациентам имеющим избыточную массу тела или недавно набравшим лишний вес, рекомендуется снизить массу тела.

Медикаментозная терапия часто проводится с помощью ингибиторов протонной помпы; некоторые из них более эффективны, чем другие, но эффективность доказана у всех. Например, взрослые могут получать перорально омепразол 20 мг, лансопразол 30 мг, пантопразол 40 мг или эзомепразол 40 мг за 30 минут до еды (например, перед завтраком, или в дозировке 2 раза в день, перед завтраком и ужином). В некоторых случаях (например, при частичном ответе на прием препарата 1 раз в день) ингибиторы протонной помпы могут быть назначены 2 раза в день до еды. Младенцам и детям можно назначать эти препараты в соответствующей более низкой разовой суточной дозе (т. е. омепразол 20 мг детям > 3 лет, 10 мг детям < 3 лет; лансопразол 15 мг детям ≤ 30 кг, 30 мг детям > 30 кг). Эти препараты могут применяться длительно, но должна быть подобрана минимальная доза, необходимая для предотвращения симптомов; допускается также периодический прием или прием "по мере надобности".

Н2-блокаторы также являются эффективным методом лечения ГЭРБ с незначительными клиническими проявлениями. Калий-конкурентные блокаторы секреции кислоты (например, вонопразан) являются новым методом лечения, доступным в некоторых странах, но не в США. Прокинетики (например, метоклопрамид 10 мг перорально за 30 минут до еды и перед сном) менее эффективны, но их можно добавить к курсу ингибиторов протонной помпы.

Антирефлюксные операции (обычно лапароскопическая фундопликация) выполняются пациентам с эзофагитом C и D степени, большой грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, кровотечением, стриктурами, язвами, частыми эпизодами симптоматического некислотного рефлюкса или пациентам, кто не переносит медикаментозную терапию. Стриктуры пищевода чаще всего лечатся путем повторной эндоскопической дилатацией.

Пищевод Баррета может регрессировать, а может и не регрессировать при применении как медикаментозного, так и хирургического лечения. (См. также Обновленные рекомендации по диагностике и лечению Барреттова эзофагуса за 2022 год от Американского колледжа гастроэнтерологов). Поскольку пищевод Баррета предрасполагает к аденокарциноме, рекомендуется эндоскопический контроль для раннего выявления злокачественного перерождения каждые 3–5 лет при течении заболевании без дисплазии. Руководство Американской коллегии гастроэнтерологов от 2022 года рекомендует у пациентов с подтвержденной дисплазией низкой степени дифференцировки и без наличия ограничивающей продолжительность жизни сопутствующей патологии рассмотреть эндоскопическую абляцию; однако приемлемой альтернативой является эндоскопическое наблюдение каждые 12 месяцев. У больных с пищеводом Барретта, без наличия ограничивающей продолжительность жизни сопутствующей патологии и подтвержденной дисплазией высокой степени должна назначаться эндоскопическая абляция. Эндоскопические методы абляции при пищеводе Барретта включают резекцию слизистой оболочки, фотодинамическую терапию, криотерапию и лазерную абляцию.