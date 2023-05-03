Восстановление проходимости дыхательных путей и жидкостная реанимация, включая переливание крови, если это необходимо

Эндоскопическая перевязка варикозов (резервный метод – склеротерапия)

Внутривенное введение октреотида

Иногда антибиотикотерапия

Возможно проведение трансъюгулярного внутрипеченочного порто-системного шунтирования (TIPS)

Восстановление проходимости дыхательных путей и жидкостная реанимация, включая переливание крови по мере необходимости, проводятся для контроля гиповолемии и геморрагического шока. Пациентов с нарушениями свертываемости крови (например, со значительно повышенным международным нормализованным отношением [МНО]) можно лечить с использованием 1–2 единиц свежезамороженной плазмы, но это следует делать осторожно, так как большие объемы жидкости у пациентов без гиповолемии могут способствовать кровотечению из варикозных вен и связаны с высокой смертностью (1).

Пациенты с установленным циррозом, имеющие ЖК кровотечение, подвержены риску развития бактериальной инфекции и должны получать антибиотикопрофилактику норфлоксацином или цефтриаксоном.

Если у пациента, принимающего неселективный бета-блокатор (например, пропанолол), развивается активное кровотечение и гипотензия, следует прекратить прием бета-блокатора.

Поскольку варикозное расширение вен диагностируется только во время эндоскопии, первичное лечение является эндоскопическим. Эндоскопическому лигированию отдают предпочтение перед инъекционной склеротерапией. Параллельно следует назначать внутривенное введение октреотида (синтетического аналога соматостатина, который также можно применять) (2). Октреотид повышает спланхническое сосудистое сопротивление за счет подавления высвобождения сосудорасширяющих гормонов внутренних органов (например, глюкагона, вазоактивного интестинального полипептида). Стандартная доза составляет 50 мкг внутривенно болюсно, с последующим введением со скоростью 50 мкг/час. Введение октреотида более предпочтительно, чем применявшихся ранее вазопрессина и терлипрессина – вследствие меньшей частоты нежелательных явлений.

Если, несмотря на принятые меры, кровотечение продолжается или рецидивирует, следует обратиться к неотложным вмешательствам по шунтированию крови из системы воротной вены в нижнюю полую, которые способствуют снижению давления в воротной вене и уменьшению интенсивности кровотечения. Среди неотложных процедур методом выбора является TIPS. Это инвазивное вмешательство под рентгеновским контролем, при котором из нижней полой вены в ветви воротной вены сквозь печеночную паренхиму проводится проволочный проводник. По ходу проводника производится расширение баллонным катетером и вводится металлический стент – искусственный порто-печеночный венозный шунт. Размер стента имеет важнейшее значение. Если он чрезмерно большой, есть риск развития порто-системной энцефалопатии вследствие большого потока портальной крови в системную циркуляцию. Если стент слишком мал, возникает риск его окклюзии. Хирургически сформированные порто-кавальные шунты, такие как дистальный спленоренальный шунт, работают аналогичным способом, однако эти вмешательства более травматичны и несут больший риск летального исхода.

Механическая компрессия кровоточащих варикозных узлов с помощью зонда Зенгштакена–Блэкмора или одного из его аналогов несет высокий риск осложнений и не должна применяться в качестве лечения первой линии. Все же зондовая тампонада выступает как средство спасения при задержке в выполнении TIPS. Зонд представляет собой гибкую назогастральную трубку, оснащенную одним желудочным и одним пищеводным баллоном. После введения зонда раздувают желудочный баллон воздухом определенного объема, затем вытягивающим усилием прочно устанавливают баллон напротив желудочно-пищеводного перехода. Нередко для остановки кровотечения достаточно установки этого баллона, но если оно продолжается, пищеводный баллон раздувают до давления 25 мм рт. ст. Вмешательство причиняет достаточно большой дискомфорт и может приводить к перфорации пищевода и аспирации; во избежание этого нередко применяются эндотрахеальная интубация и внутривенная седация.

В последнее время для купирования кровотечения успешно используются расширямые металлические пищеводные стенты.

Трансплантация печени также способствует декомпрессии воротной вены, однако подходит только пациентам, уже включенным в Лист ожидания трансплантации печени.

Длительная терапия портальной гипертензии (с применением бета-блокаторов и нитратов) рассмотрена в соответствующем разделе. Может возникнуть необходимость лечения порто-системной энцефалопатии.

Для лечения кровотечения из варикозно расширенных вен желудка по причине тромбоза селезеночной вены (иногда это осложнение панкреатита) выполняют спленэктомию.