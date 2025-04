Варикозное расширение вен

Эндоскопия

Исследования с целью выявления коагулопатии

(См. также the American Society for Gastrointestinal Endoscopy's 2014 guidelines on the role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage.)

Варикозы пищевода и желудка лучше всего определяются методом эндоскопии, при этом можно также выявить узлы с высоким риском кровотечения (с красными отметинами). Эндоскопическое исследование весьма важно для исключения других причин острого кровотечения (например, пептической язвы), даже при уже установленном наличии варикозов; примерно у трети пациентов с варикозным расширением вен и кровотечением из верхних отделов желудочно-кишечного тракта имеется другой источник кровопотери.

Кровотечение при эзофагальном варикозе Скрыть подробности Кровотечение из разорвавшегося варикозного узла (стрелка). Image provided by David M. Martin, MD.

Поскольку варикоз развивается на фоне тяжелого поражения печени, важно оценить возможные нарушения свертывания крови. Лабораторные тесты включают общий анализ крови с тромбоцитами, протромбиновое время (ПТВ), частичное тромбопластиновое время (ЧТВ) и печеночные пробы. При кровотечении пациентам следует провести типирование и кросс-матч для нескольких (обычно ≥ 6) единиц упакованных эритроцитов.