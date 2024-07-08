Дивертикулит толстого отдела кишечника

Дивертикулит – воспаление дивертикула с инфекцией или без нее, которое может приводить к развитию флегмоны стенки кишечника, перитониту, перфорации, образованию фистулы или абсцессу. Основной симптом – боль в животе. Диагноз устанавливается с помощью КТ или УЗИ. Проводят лечение голоданием, а иногда необходимо применение антибиотиков и оперативное вмешательство.

Дивертикул толстой кишки представляет собой мешотчатое выпячивание слизистой оболочки толстой кишки с ее подслизистым слоем, которое выпячивается через мышечную оболочку толстой кишки; поскольку он не содержит всех слоев кишечной стенки, его считают псевдодивертикулом (см. также Определение дивертикулярной болезни).

У многих имеются множественные дивертикулы толстой кишки (дивертикулез). У людей > 50 лет острый дивертикулит чаще встречается среди женщин; в возрасте < 50 лет он более распространен среди мужчин. Дистальный дивертикулит чаще встречается у предствителей европеоидной расы (1).

Пациенты с ВИЧ и пациенты, проходящие химиотерапию, имеют повышенный риск развития острого дивертикулита (2).

Обычно симптоматика отсутствует, но в некоторых случаях развиваются воспаление (дивертикулит). В одном исследовании было показано, что у 4,3% пациентов с подтвержденным дивертикулезом развился дивертикулит в течение 11-летнего периода наблюдения (3).

При неоперативном лечении дивертикулит может рецидировать как в острой, так и в хронической форме. Риск возникновения повторного острого эпизода составляет до 39%, хотя сообщаемые показатели сильно различаются (4). Большое популяционное исследование показало, что после эпизода острого дивертикулита частота рецидивов через 1 год составила 8%, а через 10 лет - 22% (5). Однако у некоторых пациентов рецидив проявляется в виде хронической, продолжающейся боли в животе; она может возникнуть после 1 или нескольких острых эпизодов.

Классификация дивертикулита толстой кишки Острый дивертикулит классифицируют как Острый неосложненный дивертикулит : наиболее распространенная форма острого дивертикулита.

Острый осложненный дивертикулит: это проявление определяется наличием абсцесса, свища, обструкции или свободной перфорации; существуют 2 классификации (например, см. таблицу Классификация острого осложненного дивертикулита). Примерно у 12% пациентов с дивертикулитом заболевание протекает с осложнениями (1). Осложнения могут развиваться после перфорации воспаленного дивертикула. Около 15% пациентов с острым осложненным дивертикулитом имеют периколический или внутримышечный абсцесс (2). Если острый дивертикулит полностью не излечивается, развивается хронический дивертикулит. Хронический дивертикулит можно классифицировать как Хронический неосложненный дивертикулит : определяется как утолщение стенки толстой кишки или хроническое воспаление слизистой оболочки при отсутствии стриктур

Хронический осложненный дивертикулит: включает стенозирование, которое может привести к острой обструкции толстой кишки и формированию свища (чаще всего к мочевому пузырю) Справочные материалы по классификации 1. Gunby SA, Strate LL. Acute Colonic Diverticulitis. Ann Intern Med. 2024;177(3):ITC33-ITC48. doi:10.7326/AITC202403190 2. Lambrichts DPV, Bolkenstein HE, van der Does DCHE, et al: Multicentre study of non-surgical management of diverticulitis with abscess formation. Br J Surg. 2019;106(4):458-466. doi:10.1002/bjs.11129

Симптомы и признаки дивертикулита толстого кишечника Пациенты испытывают боль и чувствительность в левом нижнем квадранте живота, болезненность сигмовидной кишки при пальпации, иногда боль в надлобковой области. Тем не менее пациенты-резиденты Азии с дивертикулитом часто испытывают правостороннюю боль по причине поражения правой половины толстой кишки. Боль может сопровождаться тошнотой, рвотой, лихорадкой, а иногда и симптомами заболеваний мочевых путей в результате раздражения мочевого пузыря. Могут определяться признаки раздражения брюшины (симптом мышечной защиты, «рикошетной болезненности» [симптом Щеткина –Блюмберга]), особенно при абсцессе или свободной перфорации. Фистула может проявляться пневматурией, фекалурией (содержанием кала в моче), выделениями кала из влагалища, инфекцией кожи или мышц и фасций стенки живота, промежности или верхней части бедра. При кишечной непроходимости появляются тошнота, рвота, вздутие живота. Кровотечение наблюдается редко. Повторные эпизоды острого дивертикулита проявляются подобно начальным эпизодам; они не обязательно более серьезны. Дивертикулит (грануляционная ткань) Изображение Фото предоставлено Drs. Joel A. Baum and Rafael A. Ching Companioni.

Диагностика дивертикулита толстого отдела кишечника КТ органов брюшной полости и таза

УЗИ у кровати больного

Колоноскопия после разрешения острой фазы инфекции Клиническая настороженность высока у пациентов с установленным дивертикулитом, который проявляется характерными абдоминальными симптомами. Поскольку сходные симптомы могут вызывать другие заболевания (аппендицит, рак толстой кишки или яичника, воспалительное заболевание кишечника), необходимо дополнительное обследование. Дивертикулит (КТ-сканирование) Изображение LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY Дивертикулит диагностируют с помощью КТ органов брюшной полости и таза с водорастворимым контрастным веществом, назначаемым перорально и ректально; при отсутствии противопоказаний внутривенное введение контраста также может быть назначено. Однако данный метод диагностики примерно у 10% пациентов не позволяет отличить дивертикулит от рака толстой кишки. МРТ является альтернативным методом диагностики для беременных женщин и молодых пациентов (1, 2). Пациентам с дивертикулитом может быть целесообразно провести УЗИ на месте оказания медицинской помощи в отделении неотложной помощи или в центре экстренной помощи Хотя было показано, что ультразвук обладает высокой чувствительностью (95%) и специфичностью (76%) для диагностики дивертикулита по сравнению с КТ, он менее чувствителен (55%) при дифференциации осложненного дивертикулита от простого (3). В течение 1–3 месяца после разрешения эпизода для диагностики рака часто рекомендуется колоноскопия. Однако при отсутствии признаков высокого риска (например, осложненного дивертикулита, неосложненного дивертикулита с аномалиями при визуализации или атипичным протеканием, колоректального рака в семейном анамнезе, анемии, потери веса) вероятность злокачественных поражений или прогрессирующих аденом после эпизода острого неосложненного дивертикулита низка (2). Справочные материалы по диагностике 1. Stewart DB. Review of the American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis. JAMA Surg. 2021;156(1):94–95. doi:10.1001/jamasurg.2020.5019 2. Francis NK, Sylla P, Abou-Khalil M, et al. EAES and SAGES 2018 consensus conference on acute diverticulitis management: Evidence-based recommendations for clinical practice. Surg Endosc. 2019;33(9):2726–2741. doi:10.1007/s00464-019-06882-z 3. Shokoohi H, Selame LA, Loesche MA, et al. Accuracy of "TICS" ultrasound protocol in detecting simple and complicated diverticulitis: A prospective cohort study. Acad Emerg Med. 2023;30(3):172-179. doi:10.1111/acem.14628

Основные положения Дивертикулит – это воспаление и/или инфекция дивертикула.

У большинства пациентов воспаление протекает без осложнений; у остальных могут развиться абсцессы, перитонит, кишечная непроходимость или свищи.

Диагностика производится с использованием КТ брюшной полости и таза с пероральным, ректальным и внутривенным контрастированием; проводят колоноскопию в период между 1-м и 3-м месяцем после эпизода для обнаружения рака.

Терапия зависит от тяжести процесса, но обычно включает консервативное лечение, часто антибиотики, а иногда – чрескожное или эндоскопическое, направляемое ультразвуком дренирование или хирургическое удаление.

Дополнительная информация Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов. Japan Gastroenterological Association: Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis (2019) American Society of Colon and Rectal Surgeons: Guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis (2020)