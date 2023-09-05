Обследование пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями

В ходе расспроса пациента врач устанавливает локализацию патологических изменений и характер симптомов, факторы, усиливающие или ослабляющие клинические проявления.

Боль в животе является частой жалобой при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (смотрите Острая боль в животе, а также Хронические и рецидивирующие боли в животе). При постановке диагноза может быть полезным определение локализации боли. Например, боль в эпигастрии может быть обусловлена заболеваниями поджелудочной железы, желудка или тонкой кишки. Боли в правом подреберье могут отражать нарушения функции печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, такие как холецистит или гепатит. Боль в правом нижнем квадранте живота может указывать на воспаление аппендикса, терминального отдела подвздошной кишки, слепой кишки, свидетельствующее об аппендиците, илеите или болезни Крона. Боль в левом нижнем квадранте живота может свидетельствовать о дивертикулите или запоре. Боли в левом или правом нижнем квадранте могут указывать на колит, илеит, или иметь овариальную (у женщин) этиологию. (См. рисунок Локализация боли в животе и ее возможные причины.)

Локализация боли в животе и ее возможные причины

Опрос пациентов об иррадиации боли может помочь при уточнении диагноза. Например, боль с иррадиацией в плечо может свидетельствовать о холецистите, поскольку это заболевание может вызвать раздражение диафрагмы. Боль с иррадиацией в спину может отражать панкреатит. При опросе пациентов следует просить их описать характер боли (т.е., острая и постоянная, тупая боль волнообразного характера) и ее начало (внезапное, такое как в результате перфорации внутренних органов или разрыва при внематочной беременности), что может помочь дифференцировать причины заболевания.

Пациенты должны быть опрошены об изменениях в питании и опорожнении кишечника. Что касается вопроса питания, то пациентов следует опросить о затруднениях при глотании (дисфагии), потере аппетита и присутствии тошноты и рвоты. Если у пациентов присутствует рвота, они должны описать, как часто и насколько долго она наблюдается, и отмечается ли в ней кровь или рвотные массы в виде кофейной гущи, свидетельствующие о желудочно-кишечном кровотечении. Кроме этого, пациенты должны быть опрошены о типе и количестве жидкости, которую они пытались употребить, после приступов рвоты, и были ли они в состоянии удержать ее.

Что касается опорожнения кишечника, пациентов следует опросить об их последней дефекации, как часто у них бывает опорожнение кишечника, и отличается ли эта частота от их типичной частоты опорожнения. Гораздо полезнее задавать вопросы пациентам для получения конкретной, количественной информации о дефекации, а не просто выяснять, наблюдались ли у них запор либо диарея, поскольку различные люди используют эти термины совершенно по-разному. Пациентам следует также предложить описать цвет и консистенцию каловых масс, в том числе ответить, наблюдался ли у них черный или кровянистый стул (свидетельствующий о желудочно-кишечных кровотечениях), либо гнойный или слизистый. Пациенты, которые отмечали наличие крови, должны ответить, покрывала ли она каловые массы, была ли смешана с ними, или же наблюдался выход крови без процесса дефекации.

Для женщин является важным гинекологический анамнез, поскольку гинекологические и акушерские осложнения могут проявляться в виде желудочно-кишечных симптомов.

Следует оценить связанные, неспецифические симптомы, такие как лихорадочное состояние или снижение массы тела. Непреднамеренная потеря веса является сопутствующим симптомом, который может указывать на более серьезную проблему, например рак, и врачу следует предложить провести более тщательное обследование.

Рассказ пациентов о проявлениях болезни зависит от особенностей их личности, степени влияния патологии на повседневную жизнь, социальные и культурные аспекты. Например, такие симптомы, как тошнота и рвота могут быть описаны минимально или опосредованно пациентом с тяжелой депрессией, но пациентами с тревогой представлены, как таковые, что требуют безотлагательного вмешательства.

Важные элементы в анамнезе перенесенных заболеваний включают наличие ранее диагностированных желудочно-кишечных нарушений, предшествующие операции на брюшной полости, и использование медицинских препаратов и веществ, которые могут вызвать желудочно-кишечную симптоматику (такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), этиловый спирт).