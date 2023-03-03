Для осмотра верхних отделов желудочно-кишечного тракта, от глотки до проксимальных отделов двенадцатиперстной кишки и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, от ануса до слепой (в ряде случаев – и терминального отдела подвздошной) кишки, применяется эндоскопия гибким эндоскопом, оснащенным видеокамерами. Более глубокие части тощей и подвздошной кишки можно оценить с помощью специализированных, более длинных энтероскопов.

Некоторые другие диагностические и лечебные процедуры также могут выполняться с помощью эндоскопа. Возможность сочетать диагностику и терапию в одной процедуре дает эндоскопии существенное преимущество перед исследованиями, которые обеспечивают только визуализацию (например, рентгеноконтрастные исследования, КТ, МРТ) и часто перевешивают ее из-за ее высокой стоимости и потребности в седации.

Эндоскопия (пищевод) Изображение GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Эндоскопия (желудок) Изображение DAVID M. MARTIN, MD/SCIENCE PHOTO LIBRARY

При эндоскопии обычно требуется внутривенная седация. Исключения составляют аноскопия и сигмоскопия, при которых потребность в седации отсутствует.

Общая частота осложнений эндоскопии – 0,1–0,2%, частота летальных исходов – около 0,03%. Осложнения чаще связаны с введением лекарственных препаратов (например, угнетение дыхания); осложнения самого вмешательства (аспирация, перфорация, выраженное кровотечение) более редки.

Другие осложнения, в том числе инфаркт миокарда, инсульт и серьезные осложнения со стороны лёгких после скрининга или диагностической колоноскопии редки и не выше, чем после других процедур низкого риска (таких, например, как инъекция в сустав или аспирация, литотрипсия, артроскопия, операции на канале запястья или удаления катаракты) (1, 2).

Эндоскопия (толстая кишка) Скрыть подробности Эта фотография отображает эндоскопическую картину здоровой толстой кишки с кольцеобразной мышечной стенкой. GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Общие справочные материалы 1. Wang L, Mannalithara A, Singh G, et al: Low rates of gastrointestinal and non-gastrointestinal complications for screening or surveillance colonoscopies in a population-based study. Gastroenterology 154(3):540–555, 2018. doi: 10.1053/j.gastro.2017.10.006 2. Vargo, JJ 2nd: Sedation-related complications in gastrointestinal endoscopy. Gastrointest Endosc Clin N Am 25(1):147–158, 2015. doi: 10.1016/j.giec.2014.09.009

Диагностическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта Диагностические процедуры, выполняемые путем традиционной эндоскопии, включают в себя получение образцов клеток и тканей с помощью щеточной биопсии или биопсийных щипцов. Ряд специальных типов эндоскопов обеспечивают дополнительные диагностические и терапевтические функции. С помощью снабженного сонографом эндоскопа можно оценить кровоток или обеспечить визуализацию повреждений в слизистой оболочке, в подслизистой или экстралюминарной области. Эндоскопическое УЗИ дает информацию, которую невозможно получить с помощью обычной эндоскопии (например, относительно глубины и распространенности поражения). Кроме того, с помощью эндоскопа, дополненного ультразвуковым контролем, можно выполнить тонкоигольную аспирацию как внутрипросветных, так и внепросветных пораженных участков. Обычные эндоскопы не способны визуализировать большую часть тонкого кишечника. Для энтероскопии методом проталкивания используется более длинный эндоскоп, который можно вручную продвигать в дистальный участок двенадцатиперстной кишки или в проксимальный участок тощей кишки. Баллонная энтероскопия Баллонная энтероскопия обеспечивает дополнительные возможности диагностики тонкого кишечника по сравнению с энтероскопией методом проталкивания. Для этой методики используется эндоскоп с одним или двумя надувными баллонами, присоединенными к тубусу, внутри которого находится и двигается эндоскоп. Когда эндоскоп выдвигается как можно дальше, баллон надувается и прикрепляется к слизистой оболочке кишечника. Оттягивание назад баллона при надувании натягивает тонкую кишку поверх тубуса, как рукав, таким образом укорачивая и распрямляя данный участок тонкого кишечника и открывая возможность для дальнейшего продвижения эндоскопа. Баллонная энтероскопия может быть проведена антероградным (каудально) или ретроградным (краниально) способом, позволяя обследовать весь тонкий кишечник и потенциально осуществить терапевтическое воздействие на него. Скрининговая колоноскопия Скрининговая колоноскопия рекомендуется пациентам с высоким риском рака толстой кишки и для всех в возрасте ≥ 45 лет. В 2021 году Многосторонняя рабочая группа США по проблемам колоректального рака в ответ на растущую заболеваемость ранним колоректальным раком снизила этот возраст с 50 до 45 лет (1). При отсутствии дополнительных факторов риска и полипов в анамнезе колоноскопию следует проводить каждые 10 лет, и с более ранними интервалами, если обнаружены полипы (2). Для получения дополнительной информации о рекомендациях по скринингу колоректального рака см. Скрининговые тесты на колоректальный рак и Колоректальный рак: рекомендации по скринингу-2021 от Американской многопрофильной целевой группы по колоректальному раку. Диагностическая эндоскопия, ссылки 1. Patel SG, May FP, Anderson JC, et al: Updates on age to start and stop colorectal cancer screening: Recommendations from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology 162(1):285–299, 2022. doi: 10.1053/j.gastro.2021.10.007. Clarification and additional information. Gastroenterology 163(1):339, 2022. 2. Gupta S, Lieberman D, Anderson JC, et al: Recommendations for follow-up after colonoscopy and polypectomy: A consensus update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastrointest Endosc 91(3):463–485.e5, 2020. doi: 10.1016/j.gie.2020.01.014

Терапевтическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта Терапевтические эндоскопические процедуры включают: Удаление инородных тел

Гемостаз проводится путем наложения гемоклипс, инъекций медикаментов, гемостатических спреев, термической коагуляции, лазерной фотокоагуляции, перевязки варикозного узла или склеротерапии

Иссечение опухолей с помощью лазера или биполярной электрокоагуляции

Абблятивую терапию предраковых образований

Удаление полипов

Резекция слизистого и/или подслизистого слоя тканей

Дилатацию атрезий или стриктур

Стентирование

Устранение заворота или инвагинации

Декомпрессию острой или подострой дилатации ободочной кишки

Установку зонда для искусственного кормления

Дренаж кист поджелудочной железы

Эндоскопические бариатрические процедуры (например, размещение внутрижелудочных баллонов, эндоскопическая рукавная резекция желудка)

Эндоскопическая миотомия (например, при ахалазии кардии, трудно поддающемся лечению гастропарезе)

Трансоральная фундопликация без разреза

Противопоказания к проведению эндоскопии желудочно-кишечного тракта Абсолютные противопоказания к проведению эндоскопического вмешательства включают: Шок

Острый инфаркт миокарда

Перитонит

Острую перфорацию;

Фульминантный колит Относительные противопоказания включают отсутствие способности пациента к сотрудничеству с медперсоналом, состояние комы (за исключением случаев, когда пациент интубирован), сердечные аритмии и недавно перенесенную атака ишемии миокарда. Если пациент принимает антикоагулянты или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) длительно с профилактической целью, проведение диагностической эндоскопии безопасно. Однако если есть вероятность проведения биопсии или фотокоагуляции, антикоагулянты должны быть отменены в течение надлежащего интервала перед процедурой (1). Прием пероральных железосодержащих препаратов должен быть прекращен от 4 до 5 дней до колоноскопии, поскольку некоторые зеленые овощи, взаимодействуя с железом, образуют липкий остаток, который трудно удалить с кишечника и который препятствует визуализации. Американская кардиологическая ассоциация (ACC/AHA) и Американское кардиологическое общество больше не рекомендуют профилактику эндокардита у пациентов, перенесших стандартное эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта (см. 2020 guideline for the management of patients with valvular heart disease (Руководство от 2020 по ведению пациентов с вальвулярной болезнью сердца) от ACC/AHA). Американское общество гастроинтестинальной эндоскопии (The American Society for Gastrointestinal Endoscopy) также выступает против профилактики антибиотиками перед любыми желудочно-кишечными процедурами у пациентов с синтетическими сосудистыми трансплантатами или другими неклапанными сердечно-сосудистыми устройствами (например, имплантируемыми электронными устройствами), или у пациентов с ортопедическими протезами (2). Тем не менее, антибиотики используются перед установкой зонда для чрескожной эндоскопической гастростомии (ПЭГ) для предотвращения инфицирования и могут принести пользу пациентам на перитонеальном диализе перед колоноскопией. Справочные материалы по противопоказаниям 1. Acosta RD, Abraham NS, Chandrasekhara V, et al: The management of antithrombotic agents for patients undergoing GI endoscopy. Gastrointest Endosc 83(1):3–16, 2016. doi: 10.1016/j.gie.2015.09.035. Clarification and additional information. Gastrointest Endosc 83(3):678, 2016. 2. ASGE Standards of Practice Committee, Khashab MA, Chithadi KV, et al: Antibiotic prophylaxis for GI endoscopy. Gastrointest Endosc 81(1):81–89, 2015. doi: 10.1016/j.gie.2014.08.008