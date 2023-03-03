Амбулаторная рН-метрия

Амбулаторная 24-часовая рН-метрия пищевода с внутрипросветным импедансным измерением или без него в настоящее время является наиболее распространенным тестом для количественного исследования желудочно-пищеводного рефлюкса (см. Клиническое руководство 2022 года по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни Американской коллегии гастроэнтерологов). Основные показания к ее проведению:

документальное подтверждение случаев рефлюкса с избыточной кислотностью или некислотного рефлюкса;

соотнесение симптомов со случаями рефлюкса;

определение объектов для антирефлюксных хирургических операций;

оценка эффективности лекарственной терапии или хирургического лечения.

Амбулаторный мониторинг рН может проводиться, когда пациент находится в процессе лечения ингибиторами протонной помпы (ИПП) или вне данной терапии.

При проведении мониторинга, когда пациент не принимает ИПП, диагноз гастроэзофагеальной рефлюксной болезни может быть подтвержден или исключен. Если мониторинг проводится, пока пациент не принимает ИПП и в желудке не обнаруживается кислая рН, то диагноз ахлоргидрии можно считать подтверждённым.

Когда мониторинг проводится в то время, когда пациент находится на терапии ИПП, может быть определена адекватность супрессии желудочной кислоты и наличие контакта с пищеводной кислотой у пациентов, которые были направлены на исследование, потому что терапия ИПП неэффективна.

Для проведения процедур могут использоваться катетеры для трансназального непрерывного рефлюкс-контроля или беспроводное устройство для рН-мониторинга, прикрепленное с помощью эндоскопа к дистальной части пищевода.

Осложнения наблюдаются очень редко. Пациенты не должны принимать ни пищи, ни жидкости (по принципу "nihil per os" - "ничего через рот") после полуночи, но после того, как устройство для мониторинга размещено, могут свободно кушать, как обычно.

Мониторинг рН с использованием катетера Тонкий зонд с заключенным в него рН-чувствительным электродом устанавливают на 5 см выше нижнего пищеводного сфинктера. В течение 24 часов пациент должен регистрировать субъективные ощущения, время приема пищи, отхода ко сну. Время кислотной экспозиции пищевода, когда показатель рН составлял < 4,0, определяется как процент от общего времени регистрации рН. Если продолжительность экспозиции при pH < 4,0 составила > 4,3%, то данное значение считается ненормальным, если пациент не принимал до этого ингибиторы протонной помпы, а значение > 1,3% является ненормальным, если пациент принимал ингибиторы протонной помпы в течение всего периода проведения исследования. Дополнительные датчики вдоль наиболее проксимальных областей рН-зонда позволяют идентифицировать эпизоды проксимального рефлюкса. Двухканальный пищеводный и желудочный зонд для измерения рН имеет два отдельных датчика рН вдоль катетера; один датчик расположен на 5 см выше нижнего пищеводного сфинктера, а другой датчик расположен в желудке. Два датчика позволяют одновременно измерять уровень рН в дистальном отделе пищевода и в желудке. Этот тест наиболее полезен для оценки эффективности действия антацидных препаратов. Более новые комбинированные устройства контроля рН-импеданса также проводят многоканальное внутрипросветное импедансное тестирование, которое идентифицирует рефлюкс от любого желудочного содержимого, независимо от уровня рН. С помощью этого тестирования можно не только выявить кислотный рефлюкс, а также идентифицировать слабокислотный рефлюкс (рН от 4,0 до 7) и некислотный рефлюкс (рН > 7), которые не фиксируются при обычном рН-мониторинге. Корреляция между сообщенными пациентом симптомами и зафиксированными случаями рефлюкса может быть оценена с помощью симптоматического индекса или показателя взаимосвязи клинических cимптомов и значением вероятности эпизодов рефлюкса по данным pH-метрии (ВСС = вероятность связи cимптомов). Значительная величина симптоматического индекса или значения вероятности симптомов рефлюкса предполагает, что корреляция между симптоматическим индексом и значением вероятности эпизодов рефлюкса является достоверной. Выявление избыточного рефлюкса и значительный коэффициент корреляции между симптомами и эпизодами рефлюкса являются прогностическими показателями благоприятного исхода антирефлюксной хирургической операции.

Мониторинг рН с помощью беспроводного устройства Амбулаторный рН-мониторинг пищевода может выполняться также с помощью беспроводной рН-чувствительной капсулы, которая прикрепляется к дистальной части пищевода. Устройство с помощью эндоскопа помещается на стенку пищевода, на 5 см выше нижнего пищеводного сфинктера и непрерывно отслеживает время воздействия кислоты на пищевод (определяемое при рН < 4,0) в течение 48-72 часов. Как и в случае тестирования с помощью зонда, пациенты регистрируют симптомы, принимаемую пищу и сон на протяжении всего периода тестирования, и при этом определяется длительность воздействия избыточной кислотности и величина коэффициента корреляции (между значениями симптоматического индекса или значениями вероятности эпизодов рефлюкса). Однако, поскольку капсула является исключительно рН-сенсором, она выявляет только кислотный рефлюкс. Капсула обычно отпадает в течение недели после размещения и спонтанно выходит вместе с калом. Капсула передает данные по беспроводной связи, пока она прикреплена, и ее не нужно извлекать.