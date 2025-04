Язвенная болезнь

Эрадикация H. pylori (если она присутствует)

Кислотно-супрессивные препараты

Лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки требует эрадикации H. pylori при их наличии (см. также Руководство по лечению инфекции Helicobacter pylori от Американской коллегии гастроэнтерологов [American College of Gastroenterology’s 2017 guidelines for the treatment of Helicobacter pylori infection]) и снижение желудочной кислотности. Для дуоденальных язв особенно важно подавить ночную кислотную продукцию.

Методы для снижения кислотной продукции включают целый ряд лекарственных средств, каждое из которых эффективно, но отличается по цене, продолжительности лечения и удобству дозирования. Кроме того, могут быть назначены препараты с эффектом защиты слизистой оболочки (например, Сукральфат) и хирургические методы, снижающие кислотность. Лекарственные препараты обсуждаются в другом разделе.

Дополнительные меры Необходимо бросить курить, прием алкоголя также должен быть прекращен или сведен к небольшим количествам некрепкого алкоголя. Нет доказательств того, что изменение диеты ускоряет заживление язвы или предотвращает рецидивы. Поэтому многие врачи рекомендуют исключить только те продукты, которые вызывают боль.