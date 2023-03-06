Медикаментозное лечение желудочной кислотности

Эти средства – мощные ингибиторы H+, К+-АТФазы. Данный фермент, расположенный на апикальной секреторной мембране париетальной клетки, играет ключевую роль в секреции H+ (протонов). Лекарственный препарат может полностью ингибировать кислую секрецию и характеризуется длительным действием. Они способствуют заживлению язв, а также являются ключевыми компонентами схемы эрадикации H. pylori. Ингибиторы протонной помпы заменили H2 блокаторы в большинстве клинических ситуаций благодаря их эффективности.

К ингибиторам протонной помпы относятся эзомепразол, лансопразол, пантопразол, все в оральной и в инъекционной форме, а также омепразол и рабепразол, доступные в Соединенных Штатах только в оральной форме (см. таблицу Ингибиторы протонной помпы). Пероральные и внутривенные дозы одинаковые. Омепразол, эзомепразол и лансопразол доступны в Соединенных Штатах без рецепта.

При неосложненной дуоденальной язве назначают омепразол 20 мг 1 раз в день или лансопразол 30 мг 1 раз в день на 4 недели. Осложненные дуоденальные язвы (т.е. множественные язвы, кровоточащие язвы, размером > 1,5 см или которые встречаются у пациентов с сопутствующими заболеваниями) лучше поддаются лечению более высокими дозами (омепразол 40 мг 1 раз в день, лансопразол 60 мг 1 раз в день или по 30 мг 2 раза в день). Для лечения язвы желудка требуется от 6 до 8 недель. При гастрите и ГЭРБ требуется 8–12 недель терапии; ГЭРБ часто требует долгосрочного поддерживающего лечения.

Таблица

Длительный прием ингибиторов протонной помпы вызывает повышение уровня сывороточного гастрина, что приводит к гиперплазии энтерофромаффиноподобных клеток. Тем не менее, данные о развитии дисплазии или злокачественной трансформации у больных, принимающих эти препараты, отсутствуют. Дефицит микронутриентов (например, витамина B12 и магния) был выявлен у незначительного количества пациентов. Абсолютный избыточный риск составляет 0,3–0,4% на пациента в год. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что риск кишечных инфекций, таких как Clostridioides difficile, у пациентов, получающих длительную терапию, может быть повышенным, однако другие исследования не подтверждают эти результаты. Абсолютный избыточный риск варьирует от 0 до 0,09% на пациента. Тщательно проведенные исследования не выявили влияния на состояние костей или риск развития деменции, болезни Паркинсона, заболеваний сердца и пневмонии.