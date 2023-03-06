Гастрит культи желудка (гастрит после гастрэктомии) – это воспаление желудка, которое развивается после частичной или субтотальной гастрэктомии (за исключением случаев гастриномы). Хроническое воспаление может приводить к атрофии.

Часто встречается метаплазия в оставшейся части тела желудка. Степень гастрита обычно максимально выражена по линии анастомоза.

За описанные изменения ответственны несколько механизмов:

Билиарный рефлюкс - широко распространенное явление после такой операции - повреждает слизистую оболочку желудка.

В результате потери антрального гастрина снижается стимуляция париетальных и пептических клеток желудка, что обусловливает его атрофию.

Ваготомия может привести к утрате трофического влияния блуждающего нерва.

Специфических симптомов гастрита нет. Гастрит культи желудка часто прогрессирует до выраженной атрофии и ахлоргидрии. Продукция внутреннего фактора Кастла может прекратиться, в результате чего возникает дефицит витамина B12 (который может усугубляться вследствие чрезмерного развития микрофлоры в приводящей петле). Относительный риск аденокарциномы желудка увеличивается через 15–20 лет после частичной гастрэктомии; тем не менее, исходя из невысокой заболеваемости раком после гастрэктомии, рутинное эндоскопическое наблюдение, вероятно, не является оправданным с точки зрения соотношения стоимости-эффективности. При появлении симптомов поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта или анемии следует провести эндоскопию.