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Гастрит культи желудка

Авторы:Nimish Vakil, MD, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Гастрит культи желудка (гастрит после гастрэктомии) – это воспаление желудка, которое развивается после частичной или субтотальной гастрэктомии (за исключением случаев гастриномы). Хроническое воспаление может приводить к атрофии.

Часто встречается метаплазия в оставшейся части тела желудка. Степень гастрита обычно максимально выражена по линии анастомоза.

За описанные изменения ответственны несколько механизмов:

  • Билиарный рефлюкс - широко распространенное явление после такой операции - повреждает слизистую оболочку желудка.

  • В результате потери антрального гастрина снижается стимуляция париетальных и пептических клеток желудка, что обусловливает его атрофию.

  • Ваготомия может привести к утрате трофического влияния блуждающего нерва.

Специфических симптомов гастрита нет. Гастрит культи желудка часто прогрессирует до выраженной атрофии и ахлоргидрии. Продукция внутреннего фактора Кастла может прекратиться, в результате чего возникает дефицит витамина B12 (который может усугубляться вследствие чрезмерного развития микрофлоры в приводящей петле). Относительный риск аденокарциномы желудка увеличивается через 15–20 лет после частичной гастрэктомии; тем не менее, исходя из невысокой заболеваемости раком после гастрэктомии, рутинное эндоскопическое наблюдение, вероятно, не является оправданным с точки зрения соотношения стоимости-эффективности. При появлении симптомов поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта или анемии следует провести эндоскопию.

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