Инородные тела пищевода

Пища и множество других проглоченных предметов могут приводить к закупорке пищевода. Инородные тела в пищеводе вызывают дисфагию и иногда приводят к перфорации. Диагноз ставится по клиническим данным, но может понадобиться использование методов визуализации а также эндоскопия. Некоторые объекты проходят самопроизвольно, но часто требуется эндоскопическое перемещение или удаление.
(См. также Обзор инородных тел в желудочно-кишечном тракте).
Чаще всего застревание инородного тела происходит в пищеводе. Инородные тела в пищеводе чаще всего возникают вследствие задержки пищевых остатков. Большие, гладкие кусочки еды (например, стейк, хот-доги) особенно легко проглотить случайно при недостаточном пережевывании. Кости, в частности, рыбьи, могут быть проглочены, если мясо, в которое они заключены, прожевано недостаточно.
У младенцев и маленьких детей функция ротоглотки несовершенна, и они часто случайно могут проглотить мелкие, круглые продукты (например, виноград, арахис, конфеты), которые могут застрять. Кроме того, младенцы и маленькие дети часто случайно или из-за любопытства глотают большое количество несъедобных предметов (например, монеты, батарейки), и некоторые из этих предметов могут застрять в пищеводе. В частности вызывает беспокойство застревание круглых плоских батареек, так как они могут вызвать ожоги пищевода, перфорацию и трахео-пищеводный свищ.
Инородные тела в пищеводе обычно застревают в таких местах, где существуют физиологические и патологические сужения просвета. Сужение просвета может быть вызвано патологией сфинктеров (нижнего пищеводного сфинктера, верхнего пищеводного сфинктера), наружными сосудистыми структурами (например, дугой аорты, аберрантной подключичной артерией), наличием перепонок, колец, стриктур, доброкачественных новообразований, онкологических новообразований, ахалазии, спазма дистального отдела пищевода, предшествующего хирургического вмешательства и эозинофильного эзофагита.
Осложнения
Основными осложнениями застревания инородного тела в пищеводе являются
Обструкция может быть частичной (например, пациент может глотать жидкости или хотя бы выделения полости рта) или полной. Частичная обструкция является менее угрожающей, если предмет не имеет острых краев и не проник в стенку органа, что может привести к перфорации. Полная обструкция плохо переносится клинически, и даже гладкий, но плотно застрявший предмет, может вызвать некроз вследствие сдавления и риск перфорации пищевода, если предмет находится в пищеводе больше 24 часов.
Осложнения также зависят от свойств предмета. Несмотря на свои малые размеры, плоские круглые или кнопочные батарейки являются объектами, вызывающими особое беспокойство, так как могут быстро привести к развитию колликвационного некроза и перфорации.
Симптомы и признаки инородных тел в пищеводе
Основным симптомом является острая дисфагия. У пациентов с полной обструкцией пищевода наблюдается гиперсаливация, и они не в состоянии проглатывать содержимое полости рта. Другие симптомы включают в себя чувство загрудинной тяжести, регургитацию, одинофагию, окровавленную слюну, рвотные позывы и удушье. Гипервентиляция во время тревожности и дискомфорта часто ведет к появлению респираторного дистресса, но на основании диспноэ и стридорозного дыхания или визинга, можно предположить, что инородное тело скорее всего в дыхательных путях, а не в пищеводе.
В части случаев инородные тела повреждают стенку пищевода, но не застревают в нем. В таких ситуациях пациенты могут ощущать наличие инородного тела даже при его отсутствии.
Диагностика наличия инородного тела в пищеводе
Клиническая оценка
Иногда исследование с помощью методов визуализации
Частая эндоскопическая оценка
Многие пациенты излагают четкий анамнез поглощенного предмета; и тем, у которых присутствуют симптомы полной обструкции, показана срочная терапевтическая эндоскопия. Пациенты с минимальными симптомами и отсутствием факторов высокого риска (например, прием острых предметов, круглых плоских или кнопочных батареек или пакетов с запрещенными препаратами), которые могут нормально глотать, могут не иметь инородного тела, подвергшегося воздействию, и могут наблюдаться для разрешения симптомов. Другие пациенты могут нуждаться в методах визуализации.
Некоторые пациенты, например, дети младшего возраста, умственно отсталые взрослые, пожилые люди и лица с психическими заболеваниями, не в состоянии дать адекватную историю проглатывания предмета. Эти пациенты могут быть страдать удушьем, отказываться от еды, иметь рвоту, удушье, визинг, слюну с примесями крови или респираторный дистресс. Исследования с визуализацией также могут быть необходимы у этих больных.
Некоторые инородные тела могут быть обнаружены с помощью обычного рентгена (предпочтительно в 2 проекциях). Рентген лучше всего подходит для обнаружения металлических инородных объектов и крупных костей, а также для выявления признаков перфорации (например, свободного воздуха в средостении или брюшине). Тем не менее, рыбные кости и даже некоторые куриные кости, дерево, пластик, стекло, и тонкие металлические предметы трудно найти на рентгене. Если имеются какие-либо подозрения на наличие инородного тела или намеренного или опасного его проглатывания (например, пакета с наркотиками), необходимо провести визуальное обследование с использованием КТ, иногда до проведения эндоскопии, для подтверждения наличия и выявления локализации инородного тела. Эндоскопическая оценка обычно требуется пациентам с подозрением на проглатывание инородного тела, у которых имеются характерные симптомы, несмотря на отрицательные результаты, полученные с помощью методов визуализации.
Пероральное контрастное исследование, как правило, не должно проводиться из-за риска аспирации и утечки контрастного вещества у пациентов с перфорацией. Кроме того, наличие остаточного контрастного материала может затруднить последующее эндоскопическое извлечение.
Лечение пищевода, содержащего инородные тела
Иногда при инородных телах пищевода можно попробовать наблюдение и/или внутривенно глюкагон
Часто - эндоскопическое удаление
Некоторые инородные тела проходят спонтанно в желудок, после чего они обычно проходят полностью через желудочно-кишечный тракт и изгоняются. Пациентов без симптомов обструкции высокой степени и без проглатывания острых предметов, плоских круглых или кнопочных батареек, как правило, можно безопасно наблюдать до 24 часов в ожидании выхода инородного тела из кишечника, на что будет указывать облегчение симптомов. Введение глюкагона 1 мг внутривенно является относительно безопасным и приемлемым вариантом, который иногда позволяет пищевому комку выйти спонтанно путем расслабления дистального отдела пищевода. Другие методы - введение шипучих агентов, размягчителей мяса, бужирование – не рекомендуются.
Инородные тела, которые не проходят в течение 24 часов (1) должны быть удалены, поскольку их задержка увеличивает риск осложнений, в том числе перфорации, а также снижает вероятность успешного удаления.
Лечением выбора является эндоскопическое продвижение пищевого комка в желудок или удаление инородного тела. Перед эндоскопическим продвижением выполняется попытка обвести эндоскоп вокруг пищевого комка и осмотреть пищевод дистальнее комка (например, при сужении просвета или обструкции), а затем завершается путем легкого надавливания на середину пищевого комка. Чтобы минимизировать риск перфорации, эту процедуру должен выполнять только опытный эндоскопист. Удаление лучше проводить с помощью щипцов, многозубчатых зажимов, сетки, корзинки или петли, предпочтительно с одновременной установкой внешней трубки в пищевод или оротрахеальной интубации для предотвращения аспирации и защиты дыхательных путей (2).
Неотложное эндоскопическое удаление необходимо при наличии остроконечных предметов, круглых плоских или кнопочных батареек, а также при признаках непроходимости с выраженной симптоматикой.
Последующий уход для оценки структурных и функциональных нарушений рекомендуются для пациентов с закупоркой пищевода пищей.
Лечение обструкции, вызванной упаковками запрещенных веществ, осуществляется путем хирургической интервенции, так как эндоскопическое вмешательство противопоказано из-за риска разрыва упаковки и передозировки наркотиков, хотя в отдельных случаях эндоскопическое удаление может быть проведено в мультидисциплинарной обстановке с хирургической бригадой на месте и готовой к хирургическому вмешательству в случае, если произойдет разрыв упаковки.
Справочные материалы по лечению
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2. Fung BM, Sweetser S, Wong Kee Song LM, Tabibian JH: Foreign object ingestion and esophageal food impaction: An update and review on endoscopic management. World J Gastrointest Endosc 11(3):174–192, 2019. doi: 10.4253/wjge.v11.i3.174
Основные положения
Чаще всего застревание проглоченного инородного тела происходит в пищеводе.
Основным симптомом является острая дисфагия; у пациентов с полной обструкцией наблюдается гиперсаливация и отсутствие возможности глотать содержимое полости рта.
Полная обструкция может вызвать некроз от сдавления и увеличить риск перфорации, если инородное тело присутствует в течение более чем 24 часов.
При наличии остроконечных предметов, дисковых батареек, а также при признаках, предполагающих полную непроходимость, необходим проведение неотложной эндоскопии.