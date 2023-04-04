Инородные тела пищевода

Клиническая оценка

Иногда исследование с помощью методов визуализации

Частая эндоскопическая оценка

Многие пациенты излагают четкий анамнез поглощенного предмета; и тем, у которых присутствуют симптомы полной обструкции, показана срочная терапевтическая эндоскопия. Пациенты с минимальными симптомами и отсутствием факторов высокого риска (например, прием острых предметов, круглых плоских или кнопочных батареек или пакетов с запрещенными препаратами), которые могут нормально глотать, могут не иметь инородного тела, подвергшегося воздействию, и могут наблюдаться для разрешения симптомов. Другие пациенты могут нуждаться в методах визуализации.

Некоторые пациенты, например, дети младшего возраста, умственно отсталые взрослые, пожилые люди и лица с психическими заболеваниями, не в состоянии дать адекватную историю проглатывания предмета. Эти пациенты могут быть страдать удушьем, отказываться от еды, иметь рвоту, удушье, визинг, слюну с примесями крови или респираторный дистресс. Исследования с визуализацией также могут быть необходимы у этих больных.

Некоторые инородные тела могут быть обнаружены с помощью обычного рентгена (предпочтительно в 2 проекциях). Рентген лучше всего подходит для обнаружения металлических инородных объектов и крупных костей, а также для выявления признаков перфорации (например, свободного воздуха в средостении или брюшине). Тем не менее, рыбные кости и даже некоторые куриные кости, дерево, пластик, стекло, и тонкие металлические предметы трудно найти на рентгене. Если имеются какие-либо подозрения на наличие инородного тела или намеренного или опасного его проглатывания (например, пакета с наркотиками), необходимо провести визуальное обследование с использованием КТ, иногда до проведения эндоскопии, для подтверждения наличия и выявления локализации инородного тела. Эндоскопическая оценка обычно требуется пациентам с подозрением на проглатывание инородного тела, у которых имеются характерные симптомы, несмотря на отрицательные результаты, полученные с помощью методов визуализации.

Непроходимость пищевода (эндоскопия) Скрыть подробности Image courtesy of Zubair Malik, MD.

Пероральное контрастное исследование, как правило, не должно проводиться из-за риска аспирации и утечки контрастного вещества у пациентов с перфорацией. Кроме того, наличие остаточного контрастного материала может затруднить последующее эндоскопическое извлечение.