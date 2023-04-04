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Безоары

Авторы:Zubair Malik, MD, Virtua Health System
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Безоар – плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, которое обычно возникает в желудке. Безоар желудка может развиться у пациентов любой возрастной группы и часто встречается у пациентов с поведенческим расстройством, патологическим опорожнением желудка или изменениями желудочно-кишечной анатомии. Большинство безоаров протекает бессимптомно, но некоторые могут сопровождаться определенной симптоматикой. Часть безоаров поддается растворению химическим путем, другие подлежат эндоскопическому удалению, в ряде случаев даже проводится хирургическое вмешательство.

(См. также Обзор инородных тел в желудочно-кишечном тракте).

Безоары классифицируют с учетом их состава:

  • Фитобезоары (наиболее распространенные) состоят из неперевариваемых частей фруктов и овощей, таких как клетчатка, кожура и семена.

  • Трихобезоары – это скопления волос.

  • Фармакобезоары – это скопления принятыхлекарственных препаратов (особенно часто в их состав входят сукральфат и алюминия гидроксид в форме геля).

  • Диоспиробезоары, подгруппа фитобезоаров, являются результатом чрезмерного потребления хурмы и наиболее часто возникают в тех регионах, где выращивают эти фрукты.

  • Лактобезоары состоят из протеинов молока.

  • Другие безоары состоят из различных веществ, включая бумагу и продукты из полистирола такие, как пластиковые стаканы.

Этиология безоаров

Фитобезоары могут появляться у взрослых пациентов как осложнения после операций желудочного анастомозирования или частичной гастрэктомии, особенно когда частичная гастрэктомия сопровождается ваготомией.

Трихобезоары чаще обнаруживают у молодых женщин с психическими заболеваниями, сопровождающимися жеванием и проглатыванием собственных волос.

Лактобезоары можгут встречаться у младенцев, которых кормят молоком.

Задержка опорожнения желудка вследствие сахарного диабета, смешанного заболевания соединительной ткани или других системных заболеваний или препаратов повышает риск образования желудочного безоара.

Другими предрасполагающими факторами являются гипохлоргидрия, снижение моторики антрального отдела и недостаточное пережевывание пищи; эти факторы чаще встречаются в старческом возрасте, у которых риск формирования безоаров выше.

Симптомы и признаки безоаров

Желудочные безоары обычно симптоматически не проявляются. Если симптомы присутствуют, то они чаще всего проявляются чувством тяжести, болью в животе, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и потерей веса.

Осложнения

Редко безоары могут вызвать серьезные осложнения, в том числе

Диагностика безоаров

  • Эндоскопия

Безоары определяются как объёмные образования визуализирующими методами диагностики (например, при рентгенографии, ультразвуковом исследовании, КТ), которые часто проводятся с целью оценки неспецифичных симптомов со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Найденные образования могут быть ошибочно приняты за опухоли.

Безоар (данные рентгенологического исследования)
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На рентгеновском изображении на левой стороне, безоар с пятнистым рисунком просматривается по средней линии в верхней части живота в мягких тканях (сноска). На изображении компьютерной томографии во фронтальной плоскости справа безоар обозначается в виде гетерогенной массы (стрелка). В обоих изображениях есть нижнее смещение петель кишечника.
© Springer Science+Business Media

Для подтверждения диагноза обычно выполняют эндоскопию верхних отделов ЖКТ. При эндоскопии безоары четко определяются по характерной неровной поверхности, имеют различный цвет – от желто-зеленого до серо-черного. Диагностическое значение имеет эндоскопическая биопсия, при которой определяются волосы или растительный материал.

Фитобезоар
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На данной фотографии изображен фитобезоар, обнаруженный у пациента с диабетическим гастропарезом.
Image provided by David M. Martin, MD.

Лечение желудка, содержащего безоары

  • Химическое растворение

  • Эндоскопическое удаление

  • Иногда хирургическое вмешательство

Выбор наиболее оптимального терапевтического лечения является спорным, так как рандомизированные контролируемые исследования, сравнивающие различные варианты проведения операций, не были проведены. Иногда необходима комбинированная терапия.

Для пациентов с умеренными симптомами можно проводить процедуру химического растворения с использованием агентов, таких как кока-кола или целлюлаза (1). Дозировка целлюлазы составляет от 3 до 5 г растворенной в 300-500 мл воды в день, в течение 2-х до 5 дней. Метоклопрамид 10 мг перорально часто дается в качестве дополнения для улучшения моторики желудка. Ферментативное расщепление с использованием папаина больше не рекомендуют.

Эндоскопическое удаление показано для пациентов, у которых безоары не растворились, или у пациентов с симптомами от умеренных до тяжелых вследствие больших размеров безоара, или в обоих случаях. Если безоары обнаружены при эндоскопии, в ходе процедуры можно попытаться удалить их. Для облегчения самостоятельного выхождения безоаров или для их извлечения их можно измельчать с помощью щипцов, проволочной петли, струей раствора, аргоноплазменной коагуляцией или лазерным воздействием (2).

Хирургическая операция предназначена лишь для тех случаев, когда химическое растворение и эндоскопическое вмешательство не могут быть проведены или не имели результата, или для пациентов с осложнениями, или для пациентов с наличием кишечных безоаров.

Безоары, образовавшиеся из плодов хурмы, обычно тяжело поддаются лечению, так как хурма содержит танин, который полимеризуется в желудке. Они плохо реагируют на химическое растворение и обычно требуют эндоскопического или хирургического удаления.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Iwamuro M, Okada H, Matsueda K, et al: Review of the diagnosis and management of gastrointestinal bezoars. World J Gastrointest Endosc 7(4):336–345, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i4.336

  2. 2. Mao Y, Qiu H, Liu Q, et al: Endoscopic lithotripsy for gastric bezoars by Nd:YAG laser-ignited mini-explosive technique. Lasers Med Sci 29:1237–1240, 2014. doi: 10.1007/s10103-013-1512-1

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