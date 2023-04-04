Фитобезоары могут появляться у взрослых пациентов как осложнения после операций желудочного анастомозирования или частичной гастрэктомии, особенно когда частичная гастрэктомия сопровождается ваготомией.

Трихобезоары чаще обнаруживают у молодых женщин с психическими заболеваниями, сопровождающимися жеванием и проглатыванием собственных волос.

Лактобезоары можгут встречаться у младенцев, которых кормят молоком.

Задержка опорожнения желудка вследствие сахарного диабета, смешанного заболевания соединительной ткани или других системных заболеваний или препаратов повышает риск образования желудочного безоара.

Другими предрасполагающими факторами являются гипохлоргидрия, снижение моторики антрального отдела и недостаточное пережевывание пищи; эти факторы чаще встречаются в старческом возрасте, у которых риск формирования безоаров выше.