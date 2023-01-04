Синдром леваторов

Синдром леватора — эпизодически возникающая боль в прямой кишке, вызванная спазмом мышцы, поднимающей задний проход. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает применение анальгетикиов и сидячие ванны, а иногда и физиотерапию.
(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).
Прокталгия (рroctalgia fugax) (преходящая боль в прямой кишке) и кокцигодиния (боль в области копчика) представляют собой разновидности синдрома леваторов.
Симптомы и признаки синдрома леватора
Спазм прямой кишки вызывает боль, которая, как правило, не связана с дефекацией и обычно продолжается < 20 минут. Боль может быть по характеру прокалывающей и интенсивной либо ноющей, локализованной в высоких отделах прямой кишки. Боль может появиться спонтанно или во время сидения и может быть причиной пробуждения в ночное время. Может присутствовать ощущение, что боль стихнет после отхождения газов или дефекации.
При тяжелом течении боль сохраняется в течение многих часов и часто рецидивирует.
В анамнезе могут быть указания на различные операции на прямой кишке для коррекции описанных симптомов, которые однако не принесли существенных результатов.
Диагностика синдрома леватора
Клиническая оценка
При физикальном исследовании необходимо исключить другие заболевания, сопровождающиеся болью в прямой кишке (в частности, тромбирование геморроидальных узлов, трещины, абсцессы). Как правило, при осмотре не обнаруживается патологических изменений, но может присутствовать болезненность и напряженность мышцы-леватора, часто с левой стороны. В части случаев выявляются изменения со стороны нижних отделов позвоночника или предстательной железы. Другие причины боли в области таза (например, рак) должны быть исключены. В большинстве случаев, настоящая причина леваторного синдрома не известна.
Лечение синдрома леватора
Анальгетики, сидячие ванны
В ряде случаев – электрогальваническая стимуляция
Лечение синдрома леватора включает разъяснение пациенту доброкачественной природы расстройства.
Острый эпизод боли может разрешиться после отхождения газов или дефекации, приема сидячей ванны или мягкого анальгетика. Когда симптомы наиболее интенсивные, физиотерапиям может оказать эффект.
Можно применять релаксанты скелетной мускулатуры, а также массаж анального сфинктера в условиях местной или проводниковой анестезии, однако эффект этих методов не подтвержден.