Синдром леваторов

Спазм прямой кишки вызывает боль, которая, как правило, не связана с дефекацией и обычно продолжается < 20 минут. Боль может быть по характеру прокалывающей и интенсивной либо ноющей, локализованной в высоких отделах прямой кишки. Боль может появиться спонтанно или во время сидения и может быть причиной пробуждения в ночное время. Может присутствовать ощущение, что боль стихнет после отхождения газов или дефекации.

При тяжелом течении боль сохраняется в течение многих часов и часто рецидивирует.

В анамнезе могут быть указания на различные операции на прямой кишке для коррекции описанных симптомов, которые однако не принесли существенных результатов.