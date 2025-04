Аноректальный абсцесс

Иссечение и дренирование

Антибиотики в группе высокого риска

(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons' 2016 clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula.)

Необходимо провести неотложное иссечение и адекватное дренирование, не дожидаясь созревания абсцесса. Во многих случаях абсцессы можно дренировать в приемном кабинете; дренирование более глубоких абсцессов проводят в операционной.

Пациентам с лихорадкой, иммунодефицитом, сахарным диабетом или тем, у которых выраженная флегмона, также необходимо назначить антибиотики (например, ципрофлоксацин 500 мг внутривенно каждые 12 часов и метронидазол 500 мг внутривенно каждые 8 часов, ампициллин/сульбактам 1,5 г внутривенно каждые 8 часов).

Пациентов с абсолютной нейтропенией (< 1000/мкл [1 × 109/л]) следует лечить только антибиотиками.

Назначение антибиотиков не показано при поверхностных абсцессах у практически здоровых лиц.

После дренирования может сформироваться аноректальная фистула.