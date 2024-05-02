Увеит, вызванный системной ревматической болезнью

ЮИА, ранее известный как ювенильный РА, является типичной причиной хронического двустороннего иридоциклита у детей, особенно у тех из них, кто страдает олигоартикулярной формой заболевания. В отличие от большинства форм переднего увеита, увеит, ассоцммрованный с ЮИА, не сопровождается болью, светобоязнью и конъюнктивальной инъекцией, но есть размытие и миоз, этот увеит также называют «белый ирит». Он может протекать бессимптомно. Поскольку симптомы могут быть незамеченными или отсутствовать, пациенты с ЮИА должны регулярно проходить скрининг.

Ревматоидный артрит, наоборот, обычно не связан с увеитом напрямую, но вызывает склерит, который, в свою очередь, может быть причиной развития вторичного воспаления предстательной железы.

Повторяющиеся приступы воспаления лучше всего лечатся местными кортикостероидами и мидриатиками (3). Учитывая хронический характер заболевания и риск развития связанной с лечением катаракты и глаукомы, долгосрочный контроль часто требует использования некортикостероидных иммунодепрессантов (например, метотрексата, микофенолата мофетила, ингибиторов фактора некроза опухолей).