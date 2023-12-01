Слезотечение

Сбор анамнеза текущего заболевания должен включать обстоятельства возникновения симптомов, их длительность, тяжесть, наличие истинной эпифоры (слезы стекают по щеке). Проводится оценка влияния окружающих факторов, таких как климат, влажность воздуха, сигаретный дым.

При обзоре всех систем органов необходимо обратить внимание на симптомы первичных заболеваний, такие как зуд, выделения из носа, чихание, особенно рецидивирующие каждый год или после контакта с определенными аллергенами (аллергические реакции); раздражение глаза или боль (блефарит, повреждение роговицы, раздражающие химические вещества), боль в области медиального угла глаза (дакриоцистит). Другие симптомы менее выражены, но на них необходимо обращать внимание; к ним относятся позиционная головная боль, гнойная ринорея, ночной кашель и лихорадка (синусит, гранулематоз с полиангиитом), сыпь (синдром Стивенса – Джонсона), кашель, диспноэ и боль в груди (саркоидоз), эпистаксис, кровохарканье, полиартралгии, а также миалгии (гранулематоз с полиангиитом).

При сборе анамнеза жизни необходимо выяснить наличие установленных заболеваний, приводящих к слезотечению (гранулематоз с полиангиитом, саркоидоз, лучевая терапия по поводу рака), заболеваний, вызывающих синдром сухого глаза (ревматический артрит, саркоидоз, синдром Шёгрена), употребление таких лекарств, как эхотиофат, пилокарпин и эпинефрин. Также необходимо выяснить предыдущие инфекции, травмы и операции глаза и носа, а также воздействие радиации в анамнезе пациента.