Покраснение глаз

Анамнез текущего заболевания должен включать начало и продолжительность покраснения и наличие каких-либо изменений остроты зрения, наличие зуда, ощущения инородного тела, боли или выделений. Необходимо отметить характер и выраженность боли, в т. ч. усиливается ли она от света (светобоязнь). Врач определяет водянистый или гнойный характер выделений. Также выясняется наличие травм, контактов с раздражителями, носит ли пациент контактные линзы (в т. ч. дольше положенного времени, не снимая во сне). Выделяются предыдущие эпизоды боли в глазу или покраснения глаза и их временное распределение.

Осмотр других систем призван выявить наличие симптомов, предполагающих возможную причину, включая головную боль, тошноту, рвоту и ореолы вокруг источника света (острый приступ глаукомы); заложенность носа, чихание (аллергия, инфекции верхних дыхательных путей); кашель, боли в горле, общее недомогание (инфекции верхних дыхательных путей).

Сбор анамнеза должен включать в себя вопросы о перенесенных аллергических реакциях и аутоиммунных расстройствах. Сбор анамнеза жизни включает выяснение недавнего использования местных офтальмологических лекарств (особенно продаваемых без рецепта), которые могут вызывать сенсибилизацию.