Плавающие помутнения

С возрастом стекловидное тело может сокращаться и отделяться от сетчатки. Возраст этих измений индивидуально варьируется, но, как правило, находится в диапазоне 50–75 лет. Во время этого отделения стекловидное тело может периодически тянуть за собой сетчатку в месте прикреплений. Механическое воздействие стимулирует сетчатку, которая шлет сигнал в головной мозг, что воспринимается им как вспышки света. Полная отслойка стекловидного тела ведет к появлению плавающих помутнений, сохраняющихся годами.

Однако, тракции сетчатки могут привести к образованию отверстий (разрывам) и, в случае проникновения внутриглазной жидкости в разрыв, сетчатка может отслаиваться. Отслойка сетчатки может возникать и вследствие других причин (травма, первичные заболевания сетчатки). Световые вспышки, часто возникающие при разрывах и отслойках сетчатки, называются фотопсиями. Фотопсии также могут возникать при интенсивном трении глаз или после пробуждения.