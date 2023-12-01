Острая потеря зрения

Анамнез заболевания должен описывать обстоятельства появления потери зрения, ее длительность, прогрессирование и локализацию (одно- или двухстороннее, частичное или полное выпадение поля зрения, локализация частичного выпадения). Важные симптомы включают в себя: плавающие помутнения (летающие «мушки»), сверкающие вспышки, ореолы вокруг источника света, нарушения цветового зрения и неровности или мозаичность (мерцательная скотома). Пациент должен быть опрошен о наличии глазной боли и ее связи с движением глаза.

При обследовании систем органов необходимо выявить экстраокулярные симптомы возможного заболевания, такие как: боли в нижней челюсти и языке при жевании, боли в области виска, боли и ригидность в проксимальных группах мышц (гигантоклеточный артериит); головные боли (глазная мигрень).

В анамнезе перенесенных заболеваний следует искать явные факторы риска заболеваний глаз (например, ношение контактных линз, тяжелая миопия, недавнее хирургическое вмешательство на глазах, инъекции или травмы), факторы риска развития сосудистых патологий (например, диабет, артериальная гипертензия) и гематологических заболеваний (например, серповидно-клеточная анемия или такие заболевания, как макроглобулинемия Вальденстрема или множественная миелома, которые могут явиться причной синдрома повышения вязкости крови).

При сборе семейного анамнеза следует отметить мигренозные головные боли.