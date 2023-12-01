Другие офтальмологические симптомы

Сухие глаза
Расстройство чаще всего является идиопатическим или ассоциировано с лицами более старшего возраста, но также может быть вызвано заболеваниями соединительной ткани (например, синдромом Шегрена, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой). См. Сухой кератоконъюнктивит [Keratoconjunctivitis Sicca] для обсуждения синдрома "сухих глаз".
Выделения из глаза
Выделения из глаза часто сопровождаются его покраснением и, как правило, вызываются аллергическим или инфекционным конъюнктивитом, блефаритом и, у младенцев, конъюнктивитом новорожденных. Выделения при бактериальных инфекциях может носить гнойный характер (стафилококковый конъюнктивит, гонорея). Менее распространенными причинами наличия выделений являются дакриоцистит и каналикулит.
Диагноз чаще всего устанавливается при клиническом обследовании. Аллергический конъюнктивит можно отличить от бактериального по наличию таких симптомов, как зуд, прозрачные выделения, присутствие других аллергических симптомов (например, ринореи, чихания). Дифференциальный диагноз между вирусным и бактериальным конъюнктивитом может быть затруднен. Посев культуры обычно не проводится, но рекомендован в следующих случаях:
При подозрении гонококковой или хламидийной этиологии конъюнктивита
При наличии тяжелых симптомов
При иммунной недостаточности
При чувствительности глаз (например, после трансплантации роговицы, в случае экзофтальма, ассоциированного с болезнью Грейвса)
В случае неэффективности выбранной терапии
Ореолы вокруг источников света
Ореолы вокруг источников света могут быть следствием катаракты, состояний, приводящих к отеку роговицы, таких как закрытоугольная глаукома или заболеваний, способствующих развитию буллезной кератопатии, помутнений роговицы, появлению слизистых выделений на роговице или лекарств, таких как дигоксин, бета-блокаторы или нитроглицерин.
Цианопсия
Некоторые состояния, такие как удаление катаракты или прием силденафила, могут приводить к окрашиванию полей зрения в синие и голубые тона (цианопсия). Цианопсия может возникать через несколько дней после удаления катаракты или в качестве побочного эффекта употребления силденафила и, возможно, других ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5).
Скотомы
Скотомы - это дефекты полей зрения, подразделяющиеся на:
Отрицательную скотому (слепые пятна)
Положительную скотому (луч или вспышки света)
Отрицательные скотомы могут быть не замечены пациентом, пока они не оказывают влияния на центральное зрение и значительно не снижают остроту зрения; жалоба на снижение остроты зрения является самой частой. Отрицательная скотома может быть следствием нескольких причин, которые иногда можно отличить по специфическому типу дефекта поля зрения, который обнаруживается с помощью кампиметра, периметра Гольдмана или компьютерной периметрии (при помощи данной методики поля зрения, полученные путем фиксирования ответов пациента на серию мигающих световых сигналов в специальной программе, детализируются, а затем наносятся на схему).
Положительная скотома является ответом на аномальную стимуляцию определенной части зрительной системы, как это наблюдается при мигренях.