Другие офтальмологические симптомы

Выделения из глаза часто сопровождаются его покраснением и, как правило, вызываются аллергическим или инфекционным конъюнктивитом, блефаритом и, у младенцев, конъюнктивитом новорожденных. Выделения при бактериальных инфекциях может носить гнойный характер (стафилококковый конъюнктивит, гонорея). Менее распространенными причинами наличия выделений являются дакриоцистит и каналикулит.

Диагноз чаще всего устанавливается при клиническом обследовании. Аллергический конъюнктивит можно отличить от бактериального по наличию таких симптомов, как зуд, прозрачные выделения, присутствие других аллергических симптомов (например, ринореи, чихания). Дифференциальный диагноз между вирусным и бактериальным конъюнктивитом может быть затруднен. Посев культуры обычно не проводится, но рекомендован в следующих случаях: