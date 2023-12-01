Боль в глазах

Предположительные результаты приведены в таблице Некоторые причины боли в глазе. Некоторые симптомы позволяют предположить категорию заболеваний.

Раздражение глаз или ощущение инородного тела чаще всего являются следствием заболеваний век, конъюнктивы и поверхности роговицы. Возможно возникновение светобоязни.

Поверхностная боль в сочетании со светобоязнью часто сопровождается ощущением инородного тела и болью при моргании; чаще всего предполагается поражение роговицы, например, в случае попадания в глаз инородного тела или развития эрозии.

Более глубокая боль чаще всего описывается как ноющая или пульсирующая и указывает на наличие серьезных заболеваний, таких как глаукома, увеит, склерит, эндофтальмит, флегмона глазницы или псевдоопухоль глазницы. При дифференциальной диагностике этих состояний отек век и/или проптоз в сочетании с затредненным движением глазных яблок предполагает псевдоопухоль глазницы, флегмону глазницы или, в некоторых случаях, тяжелые проявления эндофтальмита. В то же время лихорадка, озноб и болезненность позволяют заподозрить инфекционное происхождение болевых ощущений (флегмона глазницы, синусит, сепсис).

Покраснение глаза, как правило, указывает на то, что заболевание является первично офтальмологическим.

Если болевые ощущения в закрытом пораженном глазу появляются при направлении света в парный глаз (истинная светобоязнь), то причиной возникновения боли, скорее всего, является поражение роговицы или увеит.

Прилив крови к области перилимба свидетельствует о том, что воспаление находится внутри глаза (например, из-за увеита или глаукомы), а не в области конъюнктивы.

Уменьшение болевых ощущений в покрасневшем глазу после инстилляции капель местного анестетика (например, проксиметакаина) обычно свидетельствует о том, что причиной боли является поражение роговицы.

Некоторые симптомы являются более специ-фичными. Так, развитие болевых ощущений и светобоязни через несколько дней после травмы тупым предметом свидетельствует о наличии посттравматического увеита. Работа с металлом (обработка, сверление) может быть фактором риска для попадания в глаз скрытых инородных тел. О неврите зрительного нерва говорит сочетание боли, возникающей при движении глазных яблок, со снижением зрачкового рефлекса диспропорционально снижению остроты зрения.