Обследование офтальмологического пациента

Первым шагом при офтальмологическом обследовании пациента является определение остроты зрения. При этом многие пациенты не прилагают достаточно усилий. Выделение достаточного интервала времени на исследование и словесное подбадривание пациентов, как правило, дает более точные результаты обследований. Необходимо измерить остроту зрения пациента как в очках, так и без. Если у пациента нет с собой очков, можно воспользоваться диафрагмой с отверстием. При отсутствии фабричных диафрагм для проверки зрения ее можно с легкостью изготовить, проделав в куске картона несколько различающихся по диаметру отверстий с помощью иглы 18 калибра. Пациенту необходимо выбрать отверстие, максимально улучшающее показатели зрения. Если острота зрения существенно улучшается при использовании диафрагмы, проблема заключается в аномалии рефракции. Применение диафрагмы – быстрый и эффективный способ диагностировать проблемы рефракции, являющиеся самой частой причиной затуманенного зрения. Максимальная коррекция, которой удается достичь с помощью диафрагмы, обычно составляет 20/30 (0,66 по таблице Сивцева – Головина), но не 20/20.

Для проверки остроты зрения необходимо закрыть другой глаз плотным объектом (лучше не закрывать глаз пальцами, плотность смыкания которых может изменяться в процессе тестирования). При исследовании зрения пациенты пытаются прочесть таблицу, которая находится на расстоянии 6 м. Если провести это исследование не представляется возможным, можно проверить зрение пациента, используя печатный текст или специализированную таблицу, находящуюся на расстоянии 36 см от глаз пациента. Нормальное зрение или зрение с отклонениями подсчитывается по условным знакам Snellen. Индексация Snellen в 20/40 (6/12) указывает на то, что мельчайшие буквы, которые могут быть прочитаны человеком с нормальным зрением с расстояния 12 м, должны быть перенесены на расстояние 6 м, чтобы их распознал больной. Острота зрения определяется по самой мелкой из строк, в которой пациент может прочитать половину букв, даже если буквы кажутся ему размытыми или их приходится угадывать по очертаниям. Если пациент не может прочитать самую крупную строчку в таблице с расстояния в 6 м, необходимо повторить проверку на расстоянии в 3 м. Если пациент оказывается неспособен прочитать строки в таблице даже с ближайшего расстояния, необходимо провести следующий тест: врач держит разное количество пальцев перед пациентом, чтобы узнать, может ли он точно подсчитать их. Если нет, необходимо проверить, может ли пациент воспринимать движение руки. Если нет, то свет направляется в глаз, чтобы определить, воспринимает ли пациент свет.

Острота зрения вблизи проверяется с помощью стандартной таблицы или газеты на расстоянии 36 см; пациенты > 40 лет, носящие очки или контактные линзы, должны одевать их для проверки остроты зрения вблизи.

Рефракционную аномалию можно примерно оценить с помощью ручного офтальмоскопа, подобрав линзу, необходимую для фокусирования изображения сетчатки; для этого необходимо использовать собственные линзы для проверки зрения. Эта процедура не может служить заменой комплексной оценки рефракции. Чаще всего рефракционные аномалии оцениваются с помощью стандартного фороптера или автоматизированного рефрактометра (прибора, измеряющего изменения в отражении света, проецируемого на сетчатку пациента). Эти же приборы помогают оценить степень астигматизма (см. Обзор аномалий рефракции [Overview of Refractive Error]).