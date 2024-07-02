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Фликтенулезный кератоконъюнктивит

(фликтенулезный конъюнктивит; фликтенулез)

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Фликтенулезный кератоконъюнктивит – это гиперчувствительная реакция роговицы и конъюнктивы на бактериальные антигены, характеризующаяся появлением отдельных узелковых участков воспаления роговицы или конъюнктивы.

Фликтенулезный кератоконъюнктивит является результатом реакции гиперчувствительности на бактериальные антигены, главным образом стафилококковые, и в меньшей степени – туберкулезные, Chlamydia, и другие агенты. Наиболее часто встречается у детей. Многие пациенты также страдают блефаритом.

У больных имеется множество мелких желто-серых узелков (фликтен), которые появляются на лимбе, роговице или бульбарной конъюнктиве и сохраняются от нескольких дней до 2 недель. При возникновении на конъюнктиве эти узелки изъязвляются, но заживают без рубца. При поражении роговицы могут проявляться такие симптомы, как выраженное слезотечение, светобоязнь, болезненность и ощущение инородного тела. Частые рецидивы, особенно с вторичным инфицированием, могут приводить к помутнению роговицы и васкуляризации с потерей остроты зрения.

Диагностика основывается на характерной клинической картине. Может быть показано обследование на туберкулез (например, пациентам из группы риска).

Лечение пациентов без туберкулеза заключается в назначении комбинации местных глюкокортикоидов и антибиотиков. Лечение уменьшает боль в течение нескольких часов и предотвращает образование рубцов и снижение зрения. Если пациентов страдают себорейным блефаритом, то скрабы для век могут помочь в предотвращении рецидива.

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