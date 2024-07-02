(Синдром Когана)

Прежде всего при поражении глаза назначаются кортикостероиды для местного применения, а также в некоторых случаях системные кортикостероиды.

Нелеченое заболевание может приводить к рубцеванию роговицы и потере зрения. При лечении риск необратимой потери слуха снижается примерно до 50% (1). Кератит (и симптомы поражения роговицы), эписклерит и передний увеит обычно могут быть пролечены местным применением преднизолона ацетата 1%, 1 капля от 4 раз в день до одного раза в час во время бодрствования в течение 2–3 недель. Для лечения глубокого глазного воспаления и вестибулярно-слуховых симптомов до того, как они станут необратимыми, как можно скорее назначается преднизолон по 1 мг/кг перорально 1 раз в день в течение 2–6 месяцев. В случаях, трудно поддающихся лечению, некоторые врачи добавляют циклофосфамид, метотрексат, циклоспорин, инфликсимаб или ритуксимаб.