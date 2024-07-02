Поверхностный точечный кератит

Ультрафиолетовый свет [УФ] (с длиной волны менее 300 нм) может вызывать ожог роговицы с развитием кератита или кератоконъюнктивита. Самой частой причиной ожога является сварочная дуга. Даже короткий взгляд на сварочную дугу может вызвать ожог. Другими распространенными причинами являются электрический разряд высокого напряжения, лампы искусственного солнечного света и солнечный свет, отраженный от снега на высоких возвышенностях. Ультрафиолетовое излучение усиливается от 4 до 6% на каждые 350 м подъема на высоту над уровнем моря, снег отражает 85% УФ-лучей типа В.

Симптомы проявляются через 8–12 часов после воздействия и длятся 24–48 часов. У больных наблюдаются слезотечение, боль, покраснение, отек век, светобоязнь, головная боль, ощущение инородного тела и снижение зрения. Потеря зрения, как правило, является обратимой.

Диагностика основывается на анамнезе, наличии поверхностного точечного кератита и отсутствии инородного тела или инфицирования.

Лечение заключается в применении мази с антибиотиком (например, глазной мази с бацитрацином или эритромицином каждые 8 часов) и иногда циклоплегических препаратов короткого действия (например, 1%-ных капель циклопентала каждые 4 часа). При сильной боли можно применить системные анальгетики (например, ацетаминофен 500 мг каждые 4 часа в течение 24 часов). Поврежденная роговица регенерирует через 24–48 часов. Глаз должен быть повторно обследован через 24 часа. Предотвращают повреждение темные очки или сварочная маска, которые блокируют УФ-лучи.