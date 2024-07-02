Поверхностный точечный кератит – это воспаление роговицы различного генеза, характеризующееся рассеянными мелкоточечными дефектами эпителия роговицы. Симптомы включают покраснение, раздражение, фотофобию и снижение зрения. Диагноз устанавливается на основе обследования при помощи щелевой лампы. Лечение зависит от этиологии заболевания.
Поверхностный точечный кератит – это неспецифическая патология. Причиной может выступать любой из нижеперечисленных факторов:
Вирусный конъюнктивит (самый распространенный аденовирус)
Сухой кератоконъюнктивит (синдром сухого глаза)
Воздействие ультрафиолетового (УФ) света (например, сварочной дугой, лампами солнечного света, сверкающим снегом)
Применение системных препаратов (например, аденин арабинозида
Применение местных препаратов или токсичных консервантов
Периферический паралич лицевого нерва (паралич Белла)
Симптомы включают светобоязнь, ощущение инородного тела, слезотечение, покраснение глаза и незначительное снижение зрения.
При сочетании с вирусным конъюнктивитом может развиваться поражение околоушных лимфатических узлов и хемоз.
Осмотр роговицы с помощью щелевой лампы или офтальмоскопа выявляет характерную легкую помутненность с множественными точечными пятнами, которые окрашиваются флуоресцеином.
Кератит, сопровождающий аденовирусный конъюнктивит, спонтанно разрешается приблизительно через 3 недели. Специфическая терапия необходима при блефарите, сухом кератоконъюнктивите и трахоме. Кератит, вызванный перенашиванием контактных линз, лечится антибиотикосодержащей мазью (например, 0,3%-ным ципрофлоксацином 4 раза в день), но повязка на глаз не накладывается из-за высокого риска инфицирования. Больные, носящие контактные линзы и имеющие поверхностный точечный кератит, должны быть обследованы на следующий день. Прием предполагаемых в качестве причины местных препаратов (активный ингредиент или консервант) должно быть прекращено.
Ультрафиолетовый кератит
Ультрафиолетовый свет [УФ] (с длиной волны менее 300 нм) может вызывать ожог роговицы с развитием кератита или кератоконъюнктивита. Самой частой причиной ожога является сварочная дуга. Даже короткий взгляд на сварочную дугу может вызвать ожог. Другими распространенными причинами являются электрический разряд высокого напряжения, лампы искусственного солнечного света и солнечный свет, отраженный от снега на высоких возвышенностях. Ультрафиолетовое излучение усиливается от 4 до 6% на каждые 350 м подъема на высоту над уровнем моря, снег отражает 85% УФ-лучей типа В.
Симптомы проявляются через 8–12 часов после воздействия и длятся 24–48 часов. У больных наблюдаются слезотечение, боль, покраснение, отек век, светобоязнь, головная боль, ощущение инородного тела и снижение зрения. Потеря зрения, как правило, является обратимой.
Диагностика основывается на анамнезе, наличии поверхностного точечного кератита и отсутствии инородного тела или инфицирования.
Лечение заключается в применении мази с антибиотиком (например, глазной мази с бацитрацином или эритромицином каждые 8 часов) и иногда циклоплегических препаратов короткого действия (например, 1%-ных капель циклопентала каждые 4 часа). При сильной боли можно применить системные анальгетики (например, ацетаминофен 500 мг каждые 4 часа в течение 24 часов). Поврежденная роговица регенерирует через 24–48 часов. Глаз должен быть повторно обследован через 24 часа. Предотвращают повреждение темные очки или сварочная маска, которые блокируют УФ-лучи.