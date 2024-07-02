Офтальмологический опоясывающий герпес

Пероральные антивирусные средства (ацикловир, фамцикловир, валацикловир)

В некоторых случаях целесообразно применение местных кортикостероидов

Раннее лечение ацикловиром, фамцикловиром или валацикловиром снижает риск развития офтальмологических осложнений. Пациентам с увеитом или кератитом требуются местные кортикостероиды (например, преднизолона ацетат). Зрачок необходимо держать расширенным, используя 1%-ный атропин или 0,25%-ный скополамин по 1 капле 3 раза/день. Необходимо следить за внутриглазным давлением и назначать соответствующее лечение, если оно существенно повышается.

Мнение об использовании краткого курса высоких доз кортикостероидов перорально для предотвращения постгерпетической невралгии у больных старше 60 лет, имеющих хорошее общее состояние здоровья, по-прежнему остается противоречивым.

Помочь облегчить симптомы постгерпетической невралгии могут лекарственные препараты для лечения нейропатической боли (например, габапентин или трициклические антидепрессанты).