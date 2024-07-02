Интерстициальный кератит – хроническое неязвенное воспаление средних слоев стромы роговицы, иногда сопровождающееся увеитом. Причина его обычно инфекционная. Симптомы включают светобоязнь, боль, слезотечение и затуманивание зрения. Диагностика включает обследование на щелевой лампе и серологические тесты для определения причины заболевания. Лечение этиотропное и может потребовать применения местных глюкокортикоидов.
Интерстициальный кератит, как проявление определенных роговичных инфекций, редко встречается в США. Большинство случаев возникают в детском возрасте как позднее осложнение врожденного сифилиса. Впоследствии заболевание может поражать оба глаза. Схожий, но менее выраженный двусторонний кератит развивается при синдроме Когана, болезни Лайма и вирусной инфекции Эпштейна–Барра. В редких случаях приобретенный сифилис, вирус простого герпеса, вирус опоясывающего герпеса или туберкулез могут вызывать одностороннюю форму интерстициального кератита у взрослых.
Симптомы и признаки интерстициального кератита
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Частыми симптомами являются светобоязнь, боль, слезотечение и постепенное снижение зрения. Поражение начинается в виде участков воспаления в средних слоях стромы. В некоторых случаях (чаще всего при сопутствующем сифилисе) роговица приобретает вид матового стекла, мешая визуализации радужки. Новообразованные сосуды прорастают со стороны лимба (неоваскуляризация), приводя к появлению симптома «пятен цвета лосося» (зоны оранжево-красного окрашивания). При сифилитическом интерстициальном кератите часто наблюдаются передний увеит и хориоидит. Воспаление и реваскуляризация обычно начинают уменьшаться через 1-2 месяца независимо от лечения. Как правило, остается помутнение роговицы, вызывающее снижение зрения от незначительного до умеренного.
Диагностика интерстициального кератита
Помутнение роговицы и другие характерные симптомы, выявляемые при обследовании на щелевой лампе
Серологические исследования для определения этиологии
Необходимо установить точную этиологию заболевания. Специфическую этиологию можно установить при наличии стигм врожденного сифилиса, вестибулослуховой симптоматики, распространяющейся сыпи или контакте с клещами в анамнезе. Помимо этого, все больные проходят серологическое тестирование, включающее следующие анализы:
Тест на реакцию абсорбции флуоресцирующих антител к трепонемам или анализ микрогемагглютинации на бледную спирохету являются обычными скрининговыми тестами при сифилисе.
Титр антител к возбудителям болезни Лайма
Исследование на вирус Эпштейна-Барра
Новые исследования, такие как реакция латекс-агглютинации на Treponema pallidum, иммуноферментный анализ на Treponema pallidum, хемилюминесцентный иммуноанализ и метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) также могут быть эффективны при диагностике сифилиса глаза.
У больных с отрицательными результатами серологических тестов может присутствовать синдром Когана – идиопатический синдром, включающий интерстициальный кератит и вестибулярно-слуховые нарушения. Для предотвращения возникновения хронического вестибулослухового дефекта при возникновении потери слуха, звона в ушах или головокружения требуется консультация отоларинголога.
Лечение интерстициального кератита
В некоторых случаях целесообразно применение местных кортикостероидов
Лечение основного заболевания может привести к излечению кератита. Часто рекомендуется дополнительное местное назначение глюкокортикоидов, таких как преднизолон. Требуется консультация офтальмолога.
Основные положения
Редко встречающийся в США интерстициальный кератит вовлекает хроническое воспаление средних слоев роговицы.
Характерными симптомами являются светобоязнь, боль, слезотечение, постепенное снижение зрения, появление «пятен цвета лосося» и передний увеит.
Необходимо провести тесты на сифилис, болезнь Лайма и инфицирование вирусом Эпштейна – Барр.
Лечение должно выполняться офтальмологом; периодически назначаются местные кортикостероиды.