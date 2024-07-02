Помутнение роговицы и другие характерные симптомы, выявляемые при обследовании на щелевой лампе

Серологические исследования для определения этиологии

Необходимо установить точную этиологию заболевания. Специфическую этиологию можно установить при наличии стигм врожденного сифилиса, вестибулослуховой симптоматики, распространяющейся сыпи или контакте с клещами в анамнезе. Помимо этого, все больные проходят серологическое тестирование, включающее следующие анализы:

Тест на реакцию абсорбции флуоресцирующих антител к трепонемам или анализ микрогемагглютинации на бледную спирохету являются обычными скрининговыми тестами при сифилисе.

Титр антител к возбудителям болезни Лайма

Исследование на вирус Эпштейна-Барра

Новые исследования, такие как реакция латекс-агглютинации на Treponema pallidum, иммуноферментный анализ на Treponema pallidum, хемилюминесцентный иммуноанализ и метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) также могут быть эффективны при диагностике сифилиса глаза.

У больных с отрицательными результатами серологических тестов может присутствовать синдром Когана – идиопатический синдром, включающий интерстициальный кератит и вестибулярно-слуховые нарушения. Для предотвращения возникновения хронического вестибулослухового дефекта при возникновении потери слуха, звона в ушах или головокружения требуется консультация отоларинголога.