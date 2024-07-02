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Интерстициальный кератит

(паренхиматозный)

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Интерстициальный кератит – хроническое неязвенное воспаление средних слоев стромы роговицы, иногда сопровождающееся увеитом. Причина его обычно инфекционная. Симптомы включают светобоязнь, боль, слезотечение и затуманивание зрения. Диагностика включает обследование на щелевой лампе и серологические тесты для определения причины заболевания. Лечение этиотропное и может потребовать применения местных глюкокортикоидов.

Интерстициальный кератит, как проявление определенных роговичных инфекций, редко встречается в США. Большинство случаев возникают в детском возрасте как позднее осложнение врожденного сифилиса. Впоследствии заболевание может поражать оба глаза. Схожий, но менее выраженный двусторонний кератит развивается при синдроме Когана, болезни Лайма и вирусной инфекции Эпштейна–Барра. В редких случаях приобретенный сифилис, вирус простого герпеса, вирус опоясывающего герпеса или туберкулез могут вызывать одностороннюю форму интерстициального кератита у взрослых.

Симптомы и признаки интерстициального кератита

Частыми симптомами являются светобоязнь, боль, слезотечение и постепенное снижение зрения. Поражение начинается в виде участков воспаления в средних слоях стромы. В некоторых случаях (чаще всего при сопутствующем сифилисе) роговица приобретает вид матового стекла, мешая визуализации радужки. Новообразованные сосуды прорастают со стороны лимба (неоваскуляризация), приводя к появлению симптома «пятен цвета лосося» (зоны оранжево-красного окрашивания). При сифилитическом интерстициальном кератите часто наблюдаются передний увеит и хориоидит. Воспаление и реваскуляризация обычно начинают уменьшаться через 1-2 месяца независимо от лечения. Как правило, остается помутнение роговицы, вызывающее снижение зрения от незначительного до умеренного.

Диагностика интерстициального кератита

  • Помутнение роговицы и другие характерные симптомы, выявляемые при обследовании на щелевой лампе

  • Серологические исследования для определения этиологии

Необходимо установить точную этиологию заболевания. Специфическую этиологию можно установить при наличии стигм врожденного сифилиса, вестибулослуховой симптоматики, распространяющейся сыпи или контакте с клещами в анамнезе. Помимо этого, все больные проходят серологическое тестирование, включающее следующие анализы:

  • Тест на реакцию абсорбции флуоресцирующих антител к трепонемам или анализ микрогемагглютинации на бледную спирохету являются обычными скрининговыми тестами при сифилисе.

  • Титр антител к возбудителям болезни Лайма

  • Исследование на вирус Эпштейна-Барра

Новые исследования, такие как реакция латекс-агглютинации на Treponema pallidum, иммуноферментный анализ на Treponema pallidum, хемилюминесцентный иммуноанализ и метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) также могут быть эффективны при диагностике сифилиса глаза.

У больных с отрицательными результатами серологических тестов может присутствовать синдром Когана – идиопатический синдром, включающий интерстициальный кератит и вестибулярно-слуховые нарушения. Для предотвращения возникновения хронического вестибулослухового дефекта при возникновении потери слуха, звона в ушах или головокружения требуется консультация отоларинголога.

Лечение интерстициального кератита

  • В некоторых случаях целесообразно применение местных кортикостероидов

Лечение основного заболевания может привести к излечению кератита. Часто рекомендуется дополнительное местное назначение глюкокортикоидов, таких как преднизолон. Требуется консультация офтальмолога.

Основные положения

  • Редко встречающийся в США интерстициальный кератит вовлекает хроническое воспаление средних слоев роговицы.

  • Характерными симптомами являются светобоязнь, боль, слезотечение, постепенное снижение зрения, появление «пятен цвета лосося» и передний увеит.

  • Необходимо провести тесты на сифилис, болезнь Лайма и инфицирование вирусом Эпштейна – Барр.

  • Лечение должно выполняться офтальмологом; периодически назначаются местные кортикостероиды.

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