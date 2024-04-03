Окклюзия центральной артерии сетчатки и окклюзия ветви центральной артерии сетчатки

Причиной окклюзии артерии сетчатки может быть эмболия или тромбоз.

Эмболия может развиваться при следующих заболеваниях:

Атеросклеротические бляшки

Эндокардит

Жир

Миксома предсердия

Системный васкулит, особенно гигантоклеточный артериит, является важной причиной артериальной окклюзии, которая требует быстрой диагностики и лечения. Окклюзия центральной артерии сетчатки также наблюдалась при других аутоиммунных заболеваниях, таких как системная красная волчанка.

Возможна как окклюзия ствола центральной артерии сетчатки, так и одной из ее ветвей.

В течение нескольких недель или месяцев после оклюзии, почти у 15-20% пациентов развивается неоваскуляризация (патологическое образование сосудов) сетчатки или радужки (рубеоз радужной оболочки) с вторичной (неоваскулярной) глаукомой (1). Также ретинальная неоваскуляризация может привести к кровоизлиянию в стекловидное тело.

Риск инсульта увеличивается после окклюзии артерии сетчатки, особенно в первые недели.