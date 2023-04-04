Эписклерит – это самоизлечивающееся рецидивирующее воспаление эписклеральной ткани обычно неизвестной этиологии, которое не вызывает потери зрения. Симптомы проявляются локальным участком гиперемии глазного яблока, раздражением и слезотечением. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение является симптоматическим.

Эписклера представляет собой тонкую сосудистую мембрану между конъюнктивой и склерой.

Эписклерит возникает в молодом возрасте, чаще у женщин. Обычно он бывает идиопатическим, но может быть связан с заболеваниями соединительной ткани и, в редких случаях, с тяжелыми системными заболеваниями (присутствует примерно у 15% пациентов). (См. также Обзор заболеваний конъюнктивы и склеры).

При эписклерите развивается умеренное раздражение. Помимо этого, непосредственно под конъюнктивой глазного яблока появляется яркое красное пятно (простой эписклерит). Также может обнаруживаться гиперемированный, отечный, возвышенный узелок (узелковый эписклерит). Пальпебральная конъюнктива – в норме.

Эписклерит Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Эписклерит отличается от конъюнктивита локализацией гиперемии на ограниченном участке глазного яблока, значительно менее выраженным слезотечением и отсутствием выделений. Он отличается от склерита отсутствием светобоязни и сильной боли.

Заболевание разрешается самопроизвольно. Если обследование по системам не позволяет предположить основную причину заболевания, только если эпизод не повторяется, то диагностика системных заболеваний не является обязательной.

Местные смазывающие капли обычно используются для комфорта пациента. Короткий курс кортикостероидов местного применения (например, капли преднизолона ацетата, 1%-ный раствор, 4 раза в день в течение 7 дней, постепенно снижая дозу в течение 3-4 недель) или перорального нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) обычно укорачивает приступ; кортикостероиды обычно назначаются офтальмологом. Вазоконстрикторы местного действия (например, тетрагидрозолин, бримонидина тартрат 0,025%-ный раствор) для улучшения внешнего вида необязательны; однако регулярное применение может усугубить эритему из-за повторной вазодилатации.