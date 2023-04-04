Узелковый склерит Изображение © Springer Science+Business Media

Боль (часто описывается как глубокая сверлящая боль), достаточно сильная, чтобы нарушать сон и аппетит. Могут возникать светобоязнь и слезотечение. Пятна гиперемии возникают глубоко под конъюнктивой глазного яблока и отличаются от гиперемии при эписклерите или конъюнктивите более насыщенным фиолетовым оттенком. Пальпебральная конъюнктива – в норме. Область поражения может быть очаговой (т.е. один квадрант глазного яблока) или вовлекать все глазное яблоко (диффузный склерит), может содержать гиперемированный, отечный возвышающийся узелок (узелковый склерит) или аваскулярную зону (некротизирующий склерит). Промежуточный склерит и задний склерит встречаются реже и с меньшей вероятностью являются причиной покраснения глаз, но с большей вероятностью вызывают появление плавающих помутнений, размытость или снижение зрения.

Склерит (некротический) Изображение © Springer Science+Business Media

В тяжелых случаях некротизирующего склерита может произойти перфорация глазного яблока и потеря глаза. Системные заболевания соединительной ткани встречаются у 20% пациентов с диффузным или узелковым склеритом и у 50% больных с некротизирующим склеритом. Некротизирующий склерит у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани сигнализирует о лежащем в основе этой патологии системном васкулите. Клиницистам следует тщательно рассматривать возможность инфекции у пациентов с некротизирующим склеритом, потому что инфекционный склерит может проявляться аналогичным образом, а также потому что инфекция может осложнить некротизирующий склерит.