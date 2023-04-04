Склерит – это тяжелое деструктивное, угрожающее зрению воспаление, вовлекающее глубокие слои эписклеры и склеру. Симптомы проявляются в умеренно выраженной болезненности, гиперемии глазного яблока, слезотечении и светобоязни. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение заключается в применении системных кортикостероидов и, возможно, других иммунодепрессантов.
Склерит чаще всего встречается у женщин в возрасте от 30 до 50 лет, многие из которых страдают системными ревматическими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартериит, гранулематоз c полиангиитом (прежде называемый гранулематозом Вегенера) или рецидивирующий полихондрит. В небольшом количестве случаев отмечено инфекционное происхождение. В половине случаев причину склерита установить не удается. Склериты, как правило, вовлекают передний сегмент глаза и бывают 3 типов: диффузный, узелковый и некротизирующий.
(См. также Обзор заболеванй конъюнктивы и склеры).
Симптомы и признаки склерита
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Боль (часто описывается как глубокая сверлящая боль), достаточно сильная, чтобы нарушать сон и аппетит. Могут возникать светобоязнь и слезотечение. Пятна гиперемии возникают глубоко под конъюнктивой глазного яблока и отличаются от гиперемии при эписклерите или конъюнктивите более насыщенным фиолетовым оттенком. Пальпебральная конъюнктива – в норме. Область поражения может быть очаговой (т.е. один квадрант глазного яблока) или вовлекать все глазное яблоко (диффузный склерит), может содержать гиперемированный, отечный возвышающийся узелок (узелковый склерит) или аваскулярную зону (некротизирующий склерит). Промежуточный склерит и задний склерит встречаются реже и с меньшей вероятностью являются причиной покраснения глаз, но с большей вероятностью вызывают появление плавающих помутнений, размытость или снижение зрения.
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В тяжелых случаях некротизирующего склерита может произойти перфорация глазного яблока и потеря глаза. Системные заболевания соединительной ткани встречаются у 20% пациентов с диффузным или узелковым склеритом и у 50% больных с некротизирующим склеритом. Некротизирующий склерит у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани сигнализирует о лежащем в основе этой патологии системном васкулите. Клиницистам следует тщательно рассматривать возможность инфекции у пациентов с некротизирующим склеритом, потому что инфекционный склерит может проявляться аналогичным образом, а также потому что инфекция может осложнить некротизирующий склерит.
Диагностика склерита
Клиническая оценка
Диагноз склерита ставится клинически и с помощью осмотра в щелевой лампе, который обычно выявляет склеральное пятно фиолетового оттенка, проникающее глубоко под конъюнктиву. Для подтверждения инфекционного склерита необходимы мазки или редко - биопсия. Для диагностики заднего склерита может быть необходимо провести КТ или ультразвуковое исследование.
Лечение склерита
Системные кортикостероиды
В редких случаях для лечения легких форм склерита достаточно нестероидных противовоспалительных препаратов. Однако обычно в качестве начальной терапии назначается системный кортикостероид (например, преднизон 1–2 мг/кг перорально один раз в день в течение 7 дней, затем дозу снижают по 10 мг каждую неделю по мере переносимости или по показаниям на основании клинической картины). При рецидивах воспаления возможно назначение более длительного приема пероральных кортикостероидов, также начиная с преднизона 1–2 мг/кг перорально один раз в день или пульсирующей внутривенной терапии высокими дозами кортикостероидов, такими как метилпреднизолон 1000 мг/день в течение 3 дней.
Если течение заболевания не реагирует или пациенты не переносят системные кортикостероиды или имеют некротизирующий склерит и системное заболевание соединительной ткани, им показана системная иммуносупрессия циклофосфамидом, метотрексатом, микофенолатом мофетилом или биологическими агентами (например, ритуксимабом, адалимумабом), но только после консультации с ревматологом. При угрозе перфорации может быть показана пересадка склеральной ткани.
Прогноз при склерите
Из больных склеритом 14% значительно теряют остроту зрения в течение 1 года, 30% – в течение 3 лет.
Основные положения
Склерит проявляется тяжелым деструктивным, угрожающим зрению воспалением.
Симптомы включают глубокую сверлящую боль, светобоязнь, слезотечение и локальную или диффузную гиперемию.
Диагноз устанавливается клинически и при осмотре при помощи щелевой лампы.
Большинство пациентов нуждается в применении системных кортикостероидов и/или системной иммуносупрессивной терапии, которые назначаются после консультации ревматолога.
При угрозе перфорации может быть показана пересадка склеральной ткани.