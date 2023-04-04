Паратрахома

Клиническая оценка

Лабораторные исследования

Хроническое поражение (симптомы сохраняются > 3 недель), слизисто-гнойные выделения, выраженная гиперплазия фолликулов и неэффективность местных антибиотиков позволяет дифференциировать конъюнктивит с включениями у взрослых от других бактериальных конъюнктивитов. Для подтверждения диагноза необходимо исследовать мазок, выполнить посев выделений и провести лабораторные исследования на хламидии. Для выявления C. trachomatis используют иммунофлуоресцентное окрашивание, метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) и посевы на специальные среды. Мазки и соскобы изучаются под микроскопом и окрашиваются по Граму для определения типа бактерий и по Гимзе для выявления базофильных включений в эпителиальных клетках, характерных для хламидийного конъюнктивита.