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Паратрахома

(конъюнктивит с включениями, хламидийный конъюнктивит взрослых; банный конъюнктивит)

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Паратрахома вызывается Chlamydia trachomatis, передающейся половым путем. Симптомы заболевания включают хроническую одностороннюю гиперемию и слизисто-гнойные выделения. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение системными антибиотиками.

Хламидийный конъюнктивит у взрослых, который составляет от 1,8 до 5,6% всех случаев острого конъюнктивита, вызывается Chlamydia trachomatis серотипами от D до K. В большинстве случаев данное заболевание развивается после полового контакта с лицом, имеющим генитальную инфекцию. Обычно пациенты сообщают о появлении нового полового партнера в течение предшествующих 2 месяцев. Частота встречаемости генитальных инфекций достигает 54% у мужчин и 74%у женщин. Реже паратрахома передается через загрязненную, недостаточно хлорированную воду в бассейнах.

(См. также Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis) и Трахома.)

Симптоматика инклюзивного конъюнктивита у взрослых

Инкубационный период составляет от 2 до 19 дней. У большинства пациентов поражается только один глаз – наблюдаются выделения слизисто-гнойного характера. Конъюнктива век обычно более гиперемирована, чем конъюнктива глазного яблока. Характерным является заметное образование фолликулов на тарзальной конъюнктиве. Иногда наблюдаются очаги помутнения и васкуляризации в верхней части роговицы. На стороне поражения могут пальпироваться болезненные предушные лимфатические узлы. Часто симптомы сохраняются в течение нескольких недель или месяцев и не отвечают на местную антибиотикотерапию.

Диагностика инклюзивного конъюнктивита у взрослых

  • Клиническая оценка

  • Лабораторные исследования

Хроническое поражение (симптомы сохраняются > 3 недель), слизисто-гнойные выделения, выраженная гиперплазия фолликулов и неэффективность местных антибиотиков позволяет дифференциировать конъюнктивит с включениями у взрослых от других бактериальных конъюнктивитов. Для подтверждения диагноза необходимо исследовать мазок, выполнить посев выделений и провести лабораторные исследования на хламидии. Для выявления C. trachomatis используют иммунофлуоресцентное окрашивание, метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) и посевы на специальные среды. Мазки и соскобы изучаются под микроскопом и окрашиваются по Граму для определения типа бактерий и по Гимзе для выявления базофильных включений в эпителиальных клетках, характерных для хламидийного конъюнктивита.

Здравый смысл и предостережения

  • Если у пациентов наблюдаются симптомы бактериального конъюнктивита и вдобавок выраженная гиперплазия фолликулов (часто со слизисто-гнойными выделениями), симптомы сохраняются более 3 недель или отсутствует эффект от местных антибиотиков, необходимо исследовать мазки, выполнить бактериальный посев и провести лабораторные исследования на хламидии.

Лечение конъюнктивита у взрослых

  • Азитромицин или доксициклин внутрь

Азитромицин 1 г перорально однократно или доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день, или эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 1 недели – для излечения конъюнктивита и сопутствующей генитальной инфекции. Половые партнеры также должны получить лечение.

Основные положения

  • Конъюнктивит с включениями у взрослых вызывает Chlamydia trachomatis и, обычно, заражение происходит половым путем; в редких случаях можно заболеть, купаясь в загрязненном бассейне.

  • Тарзальная конъюнктива обычно более гиперемирована, чем бульбарная; наблюдается выраженная фолликулярная реакция тарзальной конъюнктивы.

  • Половым партнерам, также, как и самому пациенту, назначают азитромицин или доксицилин перорально.

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