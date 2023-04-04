Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis)

Воспаление конъюнктивы обычно возникает вследствие инфекции, аллергических реакций или воздействия раздражающих агентов. Симптомы конъюнктивита включают гиперемию конъюнктивы; выделения из глаз, количество которых зависит от этиологии; зуд и неприятные ощущения в глазах. Диагноз ставится на основании клинической картины, в некоторых случаях требуется посев бактериальной флоры. Лечение зависит от этиологии и может включать местные антибиотики, антигистаминные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток и глюкокортикоиды.
Инфекционные конъюнктивиты чаще всего относятся к вирусным конъюнктивитам или бактериальным конъюнктивитам и считаются контагиозными. Реже, они вызываются смешанной флорой или неопределяемыми патогенами. Аллергический конъюнктивит может вызываться множеством аллергенов. Неаллергическое раздражение конъюнктивы может вызываться инородными телами, ветром, пылью, дымом, химическими испарениями и другими загрязнителями воздуха, а также сильным воздействием ультрафиолета, электрической дуги, лампами солнечного света и бликами от снега.
Чаще всего конъюнктивит протекает остро, но как инфекционный, так и аллергический конъюнктивит может протекать хронически. Другими заболеваниями, вызывающими хронический конъюнктивит, являются эктропион, энтропион, блефарит и хронический дакриоцистит.
Симптомы и признаки конъюнктивита
При любом воспалении могут отмечаться слезотечение или появление выделений и диффузное расширение сосудов конъюнктивы. За ночь выделения подсыхают и образуют корку. Густые выделения могут приводить к помутнению зрения, но после их устранения, острота зрения полностью восстанавливается.
При аллергическом конъюнктивите преобладают зуд и водянистое отделяемое из глаз. Хемоз и папиллярная гиперплазия лимфоидной ткани также предполагает наличие аллергического конъюнктивита. Для вирусного конъюнктивита характерно раздражение или ощущение инородного тела в глазу, светофобия и отделяемое из глаз, причем гнойное отделяемое указывает на бактериальный конъюктивит. Необычайно сильная боль в глазах свидетельствует о склерите.
Диагностика конъюнктивита
Клиническая оценка
Иногда посев культуры
Конъюнктивит обычно диагностируется на основании анамнеза и клинического обследования (см. таблицу Отличительные особенности острого конъюнктивита), включающего, как правило, осмотр с помощью щелевой лампы с окраской роговицы флюоресцеином, а при подозрении на глаукому – измерение внутриглазного давления. Для предотвращения передачи инфекции другим пациентам и медицинскому персоналу очень важна тщательная дезинфекция инструментария, который соприкасался с глазом пациента, особенно после осмотра пациентов с подозрением на конъюнктивит.
Синдром красного глаза могут вызвать и другие заболевания. Для неосложненного конъюнктивита нехарактерна сильная боль в непораженном глазу при взгляде на свет (истинная фотофобия), в этом случае можно заподозрить поражение роговицы или передней части увеальной оболочки. Гиперемия конъюнктивы вокруг роговицы (иногда называемая цилиарной гиперемией или перикорнеальной инъекцией) обусловлена дилатацией тонких прямых глубоких сосудов, отходящих по радиусам на расстоянии 1–3 мм от лимба, без существенной гиперемии бульбарной и тарзальной конъюнктивы. Цилиарная инъекция возникает при увеите, острой глаукоме и некоторых типах кератита (см. Заболевания роговицы), но не является характерной для неосложненного конъюнктивита.
Здравый смысл и предостережения
Причину конъюнктивита можно предположить по клиническим данным. Тем не менее пациентам с выраженными симптомами, нарушениями иммунного статуса, предрасположенностью глаз к воспалительным процессам (например, после пересадки роговицы, при экзофтальме вследствие болезни Грейвса) или при отсутствии ответа на первоначальное лечение показан посев отделяемого.
Клиническая дифференциация между вирусным и бактериальным инфекционными конъюнктивитами не является высокоточной. Однако, если из анамнеза и клинического обследования можно сделать вывод о вирусной этиологии заболевания, необходимо отказаться от использования антибиотиков. Антибиотикотерапию можно начать позже при изменении клинической картины и сохранении симптомов.
Дифференциальные особенности острого конъюнктивита
Этиология
Выделения/Тип клетки
Отек века
Вовлечение лимфатического узла
Зуд
Гнойные/полиморфноядерные лейкоциты
Умеренный
Как правило, не проводится
Нет
Прозрачные/мононуклеарные клетки
Минимальный
Часто присутствует
Как правило, не проводится
Прозрачные, мукоидные, вязкие/эозинофилы
От среднетяжелого до тяжелого
Нет
От умеренного до интенсивного
Лечение конъюнктивита
Предотвращение распространения инфекции
Симптоматическое лечение
Антибиотики, если причина бактериальная
Местные антигистаминные препараты и стабилизаторы тучных клеток, если причина аллергическая
Врачи должны предпринять следующие шаги, чтобы избежать заражения конъюнктивитом, который чаще всего очень заразен и распространяется воздушно-капельным, контактно-бытовым путем и при контакте с глазами:
Использовать дезинфицирующее средство для рук или хорошо мыть руки (полностью намылить руки, потереть в течение 20 секунд, хорошо промыть и выключить воду с помощью бумажного полотенца).
Дезинфицировать инструменты и оборудование после обследования пациентов
Пациентам необходимо выполнять следующее:
Использовать дезинфицирующие средства для рук и/или тщательно мыть руки после прикасания к их глазам или носовым выделениям
Избегать прикасаться к неинфицированному глазу после касания зараженного глаза
Избегать использования бывших в употреблении у другого пациента полотенец или подушек
Избегать плавания в бассейнах
Глаза необходимо очищать от секрета; повязку на глаза накладывать запрещено. При конъюнктивите маленькие дети освобождаются от посещения школы для предотвращения распространения инфекции. Для уменьшения чувства жжения и зуда рекомендуется прикладывать к глазам смоченные в холодной воде тканевые салфетки. При некоторых типах инфекций применяют антимикробные препараты.
Острый бактериальный конъюнктивит обычно лечится антибиотиками (местними, при всех возбудителях, за исключением гонококковых и хламидийных). При гонококковом конъюнктивите и конъюнктивите с включениями у взрослых нужны системные антибиотики.
Вирусный конъюнктивит обычно проходит сам по себе, но в тяжелых случаях иногда требуется местное применение кортикостероидов.
Аллергический конъюнктивит лечат местными антигистаминными препаратами, нестероидными противовоспалительными препаратами, стабилизаторами тучных клеток или их комбинацией. Местные глюкокортикоиды или циклоспорин используют в устойчивых к лечению случаях Пероральные антигистаминные препараты могут быть полезны для пациентов с другими аллергическими симптомами (например, ринореей).
Основные положения
Конъюнктивит может быть инфекционным, аллергическим или быть вызван действием раздражающих факторов.
В большинстве случаев инфекционный конъюнктивит обладает высокой контагиозностью.
Характерными симптомами являются покраснение конъюнктивы (без цилиарной гиперемии) и выделения из глаза без выраженной боли или потери зрения.
Диагноз обычно ставится на основе клинических данных.
Лечение включает меры по профилактике распространения инфекции и этиотропную терапию (например, иногда назначают антимикробные препараты).