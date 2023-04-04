Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis)

Клиническая оценка

Иногда посев культуры

Конъюнктивит обычно диагностируется на основании анамнеза и клинического обследования (см. таблицу Отличительные особенности острого конъюнктивита), включающего, как правило, осмотр с помощью щелевой лампы с окраской роговицы флюоресцеином, а при подозрении на глаукому – измерение внутриглазного давления. Для предотвращения передачи инфекции другим пациентам и медицинскому персоналу очень важна тщательная дезинфекция инструментария, который соприкасался с глазом пациента, особенно после осмотра пациентов с подозрением на конъюнктивит.

Синдром красного глаза могут вызвать и другие заболевания. Для неосложненного конъюнктивита нехарактерна сильная боль в непораженном глазу при взгляде на свет (истинная фотофобия), в этом случае можно заподозрить поражение роговицы или передней части увеальной оболочки. Гиперемия конъюнктивы вокруг роговицы (иногда называемая цилиарной гиперемией или перикорнеальной инъекцией) обусловлена дилатацией тонких прямых глубоких сосудов, отходящих по радиусам на расстоянии 1–3 мм от лимба, без существенной гиперемии бульбарной и тарзальной конъюнктивы. Цилиарная инъекция возникает при увеите, острой глаукоме и некоторых типах кератита (см. Заболевания роговицы), но не является характерной для неосложненного конъюнктивита.

Здравый смысл и предостережения

Причину конъюнктивита можно предположить по клиническим данным. Тем не менее пациентам с выраженными симптомами, нарушениями иммунного статуса, предрасположенностью глаз к воспалительным процессам (например, после пересадки роговицы, при экзофтальме вследствие болезни Грейвса) или при отсутствии ответа на первоначальное лечение показан посев отделяемого.

Клиническая дифференциация между вирусным и бактериальным инфекционными конъюнктивитами не является высокоточной. Однако, если из анамнеза и клинического обследования можно сделать вывод о вирусной этиологии заболевания, необходимо отказаться от использования антибиотиков. Антибиотикотерапию можно начать позже при изменении клинической картины и сохранении симптомов.