Обзор заболеваний конъюнктивы и склеры

Конъюнктива выстилает заднюю поверхность век (тарзальная конъюнктива или конъюнктива век), пересекает пространство между веками и глазным яблоком (конъюнктива свода) и покрывает склеру вплоть до роговицы (бульбарная конъюнктива). Конъюнктива способствует сохранению слезной пленки и защите глазного яблока от инородных тел и инфекционных агентов.

Склера представляет собой белую сферу, состоящую из плотной соединительной ткани, окружающую глаз и сохраняющую его форму. Спереди склера соединяется с роговицей в области лимба, а сзади – с мозговыми оболочками в области проникновения в глазное яблоко зрительного нерва. Толщина варьирует от 0,83 мм спереди до 1 мм сзади. Она составляет 0,43 мм на экваторе и 0,3 мм под мышцами – в самом тонком ее месте.

Эписклера представляет собой тонкую сосудистую мембрану между конъюнктивой и склерой.

Наиболее распространенными заболеваниями являются инфекционные или воспалительные (например, конъюнктивит, эписклерит, склерит). По течению конъюнктивит может быть острым или хроническим, а по этиологии – инфекционным, аллергическим, а также вызванным раздражающими факторами. Эписклерит и склерит обычно являются результатом иммуноопосредованного заболевания, хотя при склерите возможно инфицирование. Эписклерит и склерит обычно возникают вследствие иммуноопосредованных заболеваний, причем первый обычно не приводит к нарушению зрения, тогда как второй может привести к потере зрения или глаза. Основные симптомы конъюнктивитов очень похожи (например, гиперемия конъюнктивы). На ранних стадиях важна точная диагностика.