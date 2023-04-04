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Обзор заболеваний конъюнктивы и склеры

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023

    Конъюнктива выстилает заднюю поверхность век (тарзальная конъюнктива или конъюнктива век), пересекает пространство между веками и глазным яблоком (конъюнктива свода) и покрывает склеру вплоть до роговицы (бульбарная конъюнктива). Конъюнктива способствует сохранению слезной пленки и защите глазного яблока от инородных тел и инфекционных агентов.

    Склера представляет собой белую сферу, состоящую из плотной соединительной ткани, окружающую глаз и сохраняющую его форму. Спереди склера соединяется с роговицей в области лимба, а сзади – с мозговыми оболочками в области проникновения в глазное яблоко зрительного нерва. Толщина варьирует от 0,83 мм спереди до 1 мм сзади. Она составляет 0,43 мм на экваторе и 0,3 мм под мышцами – в самом тонком ее месте.

    Эписклера представляет собой тонкую сосудистую мембрану между конъюнктивой и склерой.

    Наиболее распространенными заболеваниями являются инфекционные или воспалительные (например, конъюнктивит, эписклерит, склерит). По течению конъюнктивит может быть острым или хроническим, а по этиологии – инфекционным, аллергическим, а также вызванным раздражающими факторами. Эписклерит и склерит обычно являются результатом иммуноопосредованного заболевания, хотя при склерите возможно инфицирование. Эписклерит и склерит обычно возникают вследствие иммуноопосредованных заболеваний, причем первый обычно не приводит к нарушению зрения, тогда как второй может привести к потере зрения или глаза. Основные симптомы конъюнктивитов очень похожи (например, гиперемия конъюнктивы). На ранних стадиях важна точная диагностика.

    Отдельные офтальмологические признаки заболеваний конъюнктивы

    При отеке бульбарная конъюнктива становится полупрозрачной, утолщается и приобретает синеватый оттенок. При выраженном отеке возможно вздутие конъюнктивы с формированием пролапса, также известного, как хемоз.

    Отек тарзальной конъюнктивы (характерный для аллергического конъюнктивита) приводит в итоге к появлению мелких наростов (сосочков), придающих тарзальной конъюнктиве бархатистый вид.

    Гиперплазия лимфоидных фолликулов в конъюнктиве может возникать при вирусном конъюнктивите или конъюнктивите, вызванном хламидиями. Она проявляется формированием небольших возвышений с бледным центром, напоминающих булыжную мостовую. Она возникает чаще всего в конъюнктиве нижнего века.

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