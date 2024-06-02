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Проводящие пути зрительного анализатора

Авторы:John J. Chen, MD, PhD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено июн. 2024

Проводящие пути зрительного анализатора состоят из сетчатки, зрительного нерва, перекреста зрительных нервов, зрительной лучистости и затылочной доли коры головного мозга (см. рисунок Вышерасположенные зрительные пути). Поражения зрительного пути на различных уровнях могут проявляться в виде разнообразных дефектов поля зрения. Тип дефекта поля может помочь локализовать поражение (см. таблицу Типы дефектов полей зрения).

Выше расположенные зрительные пути - локализация поражения и соответствующие дефекты полей зрения

При ретрохиазмальных поражениях дефекты поля зрения располагаются на той же стороне (гомонимные) и имеют тенденцию становиться более симметричными (конгруэнтными) при поражении более задних отделов зрительного пути, как показано при поражении затылочной области на # 4.

Таблица
Таблица

Изменения полей зрения

Тип

Описание

Причины

Высотный дефект поля зрения

Потеря всей или части верхней или нижней половины поля зрения, дефект не пересекает горизонтальный меридиан

Более распространенные: ишемическая нейропатия зрительного нерва (обычно неартериитная), окклюзия гемиретинальной артерии, отслойка сетчатки

Менее часто:глаукома, поражение зрительного нерва или хиазмы, колобома зрительного нерва

Дугообразная скотома

Небольшой дефект поля зрения дугообразной формы, повторяющую дугообразную форму расположения нервных волокон при их повреждении; дефект не пересекает горизонтальный меридиан

Дефект возникает из-за повреждения ганглиозных клеток, передающих информацию в отдельную часть диска зрительного нерва

Более часто: глаукома

Менее часто:ишемическая оптическая нейропатия (обычно не связанная с артериитом), друзы оптического диска, миопия высокой степени

Биназальный дефект (встречается редко)

Потеря всей или части медиальной половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан

Наиболее часто:глаукома, битемпоральное заболевание сетчатки (например, пигментный ретинит)

Редко: опухоль или аневризма, сдавливающая оба зрительных нерва

Битемпоральная гемианопсия

Потеря всей или части латеральной половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан

Чаще всего: поражение хиазмы (например, аденома гипофиза, менингиома, краниофарингиома, аневризма, глиома)

Менее часто: наклонный («косой») диск зрительного нерва

Редко: биназальное поражение сетчатки (например, пигментный ретинит или острая зональная скрытая ретинопатия [AZOOR])

Расширение зоны слепого пятна

Увеличение нормального слепого пятна в диске зрительного нерва

Отек диска зрительного нерва, друзы зрительного нерва, колобома зрительного нерва, миелинизированные нервные волокна на диске зрительного нерва, лекарственные препараты и медикаменты, миопический диск с аномалией в виде полумесяца, AZOOR, синдром множественных преходящих белых точек (MEWDS), синдром острого идиопатического увеличения слепых пятен (AIBSE)

Центральная скотома

Потеря зрительной функции в середине поля зрения, обычно поражающая центральную ямку

Заболевания макулы; оптическая нейропатия (например ишемическая или наследственная оптическая нейропатия Лебера, неврит зрительного нерва-рассеянный склероз), атрофия зрительного нерва (вызванная опухолью, сдавливающей нерв или вследствие токсико-метаболических заболеваний)

Редко: поражение зрительной коры головного мозга

Сужение периферических полей, оставляющее только небольшое резидуальное поле зрения

Потеря наружной части всего поля зрения в одном или обоих глазах

Глаукома, пигментный ретинит или другое периферическое заболевание сетчатки, хронический отек зрительного нерва, панретинальная фотокоагуляция, окклюзия центральной артерии сетчатки с сохранением цилиоретинальной артерии, двусторонний инфаркт затылочной доли с сохранением макулы, рак-ассоциированная ретинопатия, аутоиммунная ретинопатия, функциональная потеря зрения

Редко: медикаменты (например, гидроксихлорохин)

Гомонимная гемианопсия

Потеря части или всей левой или правой половины обоих полей зрения; дефекты не пересекают вертикальный меридиан

Поражение в любом месте позади зрительного перекреста: поражение зрительного тракта или латерального коленчатого тела; поражение височной, теменной или затылочной доли (чаще инсульт или опухоль; реже аневризма или травма); мигрень* (которая может вызывать преходящую гомонимную гемианопсию)

* Мигрень может вызывать различные преходящие дефекты поля зрения, хотя чаще всего она вызывает транзиторную гомонимную гемианопсию.

Adapted from Bagheri N, Wajda BN: The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease, ed. 7. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins, 2016.

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