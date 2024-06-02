Проводящие пути зрительного анализатора состоят из сетчатки, зрительного нерва, перекреста зрительных нервов, зрительной лучистости и затылочной доли коры головного мозга (см. рисунок Вышерасположенные зрительные пути). Поражения зрительного пути на различных уровнях могут проявляться в виде разнообразных дефектов поля зрения. Тип дефекта поля может помочь локализовать поражение (см. таблицу Типы дефектов полей зрения).

Выше расположенные зрительные пути - локализация поражения и соответствующие дефекты полей зрения