Обычно у пациентов с отеком зрительного диска изначально нарушения зрения могут не манифестировать, но возможны кратковременное помутнение зрения, блики, размытие силуэтов, диплопия или потеря цветового зрения на несколько секунд. У пациента могут наблюдаться и другие симптомы повышенного ВЧД: головная боль, тошнота, рвота.

При офтальмоскопии можно увидеть утолщенные, извитые вены сетчатки, гиперемированный и отечный ДЗН и кровоизлияния в сетчатке вокруг диска, но не на периферии. Отек диска (например, вызванный невритом зрительного нерва или ишемической оптической нейропатией) без повышенного внутричерепного давления не считается отеком диска зрительного нерва.

Отек диска зрительного нерва Изображение Изображение предоставлено Джеймсом Гэррити, врачом (James Garrity, MD).

На ранних стадиях застойного отека диска зрительного нерва, острота зрения и реакция зрачка на свет не страдают, поэтому их изменения говорят о запущенности состояния. Проверка полей зрения может выявить обширные нарушения в виде слепых пятен (скотом). Исследование полей зрения в более позднем периоде может продемонстрировать потерю периферического зрения с дугообразными дефектами, которые сопровождают повреждение пучка нервных волокон.