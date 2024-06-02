Неврит зрительного нерва является наиболее распространенной нейропатией у пациентов моложе 50 лет (1). Большинство случаев развиваются на фоне демиелинизирующих заболеваний, в частности рассеянного склероза, и в этом случае возможно рецидивирующее течение заболевания. Часто неврит зрительного нерва является первичным проявлением рассеянного склероза. Другие причины включают (2)

Химические вещества, лекарства и наркотики, такие как свинец, метанол, хинин, мышьяк, этамбутол и антибиотики, вызывают оптические невропатии, а не истинный неврит зрительного нерва. Ингибиторы ФНО-альфа и ингибиторы контрольных точек иммунного ответа могут стать причиной неврита зрительного нерва.

Редкими причинами являются пернициозная анемия и системные аутоиммунные заболевания. Часто, несмотря на тщательное обследование, причина остается неизвестной.