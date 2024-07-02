Пресептальный и орбитальный целлюлиты

Причинами развития пресептальной флегмоны обычно является распространение инфекции из травматических повреждений области лица или век, места укуса насекомого или животного, халязиона или гордеолума, а также синусита.

Орбитальный целлюлит чаще всего вызван распространением инфекции из соседних пазух, особенно решетчатой пазухи. Реже причиной орбитальной флегмоны является прямое инфицирование в результате травмы (например, укус насекомого или животного, проникающее ранение века) либо гематогенное распространение инфекции из очага, расположенного в области лица или зубов.

Возбудители инфекции зависят от ее источника, а также от возраста пациентов. Пневмококк является частым возбудителем, ассоциированным с инфекцией в синусах, тогда как золотистый стафилококк и β-гемолитический стрептококк группы А преобладают, когда инфекция возникает в результате локальной травмы (1). Ранее распространенным возбудителем являлась Haemophilus influenzae типа В, но в настоящее время заболеваемость снизилась в связи с активной вакцинацией. Грибки - редкие возбудители, вызывающие орбитальную флегмону у пациентов, страдающих диабетом или иммуносупрессией. Причиной заболевания среди детей младше 9 лет чаще всего служит одиночный аэробный возбудитель, среди более взрослых пациентов, особенно в возрасте старше 15 лет, преобладают инфекции как аэробных, так и анаэробных (Bacteroides, Peptostreptococcus) возбудителей (2, 3).