Пресептальная (периорбитальная) флегмона – это инфицирование века и близлежащей кожи кпереди от глазничной перегородки. Орбитальная флегмона – это инфицирование мягких тканей орбиты за глазничной перегородкой. В обоих случаях причиной развития заболевания может стать внешний очаг инфекции (например, рана), распространение инфекции из носовых пазух или зубов, либо метастатическое распространение инфекции из удаленного очага. Клинические проявления включают в себя боль и потемнение кожи в области век, а также отек прилежащих тканей. В случае флегмоны глазницы возможно повышение температуры тела, общая слабость, экзофтальм глазного яблока, нарушение движения глаз и снижение зрения. Диагноз выставляется на основании жалоб, осмотра и данных КТ или МРТ. Лечение производится антибиотиками и, в ряде случаев, путем дренирования флегмоны.
Пресептальный и орбитальный целлюлиты – это различные заболевания, имеющие ряд схожих клинических проявлений. Пресептальная флегмона, как правило, начинается поверхностно по отношению к глазничной перегородке, мембранный лист, который простирается от края глазницы до верхнего и нижнего века. Флегмона глазницы развивается глубже, кзади от глазничной перегородки. Оба заболевания распространены среди детей, но пресептальная флегмона встречается чаще.
Этиология пресептального и глазнично-ямкового целлюлита
Причинами развития пресептальной флегмоны обычно является распространение инфекции из травматических повреждений области лица или век, места укуса насекомого или животного, халязиона или гордеолума, а также синусита.
Орбитальный целлюлит чаще всего вызван распространением инфекции из соседних пазух, особенно решетчатой пазухи. Реже причиной орбитальной флегмоны является прямое инфицирование в результате травмы (например, укус насекомого или животного, проникающее ранение века) либо гематогенное распространение инфекции из очага, расположенного в области лица или зубов.
Возбудители инфекции зависят от ее источника, а также от возраста пациентов. Пневмококк является частым возбудителем, ассоциированным с инфекцией в синусах, тогда как золотистый стафилококк и β-гемолитический стрептококк группы А преобладают, когда инфекция возникает в результате локальной травмы (1). Ранее распространенным возбудителем являлась Haemophilus influenzae типа В, но в настоящее время заболеваемость снизилась в связи с активной вакцинацией. Грибки - редкие возбудители, вызывающие орбитальную флегмону у пациентов, страдающих диабетом или иммуносупрессией. Причиной заболевания среди детей младше 9 лет чаще всего служит одиночный аэробный возбудитель, среди более взрослых пациентов, особенно в возрасте старше 15 лет, преобладают инфекции как аэробных, так и анаэробных (Bacteroides, Peptostreptococcus) возбудителей (2, 3).
Справочные материалы по этиологии
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Патофизиология пресептальной и орбитальной флегмоны
Причиной развития флегмоны глазницы может стать большое число источников активной инфекции (например, синусит), пазухи лицевого скелета отделены лишь тонкой костной перегородкой. Подобные очаги называются субпериостальными абсцессами, хотя многие из них исходно стерильны, являют собой периостальные скопления жидкости, некоторые достаточно большие.
Пресептальный и орбитальный целлюлиты
Осложнения при орбитальном целлюлите включают потерю зрения вследствие ишемической ретинопатитии и нейропатии зрительного нерва из-за увеличенного интраорбитального давления, воспаление мягких тканей, в свою очередь, ограничивает движения глазного яблока (офтальмоплегия), а интракраниальные последствия распространения инфекции в ЦНС включают тромбоз кавернозного синуса, менингит и абсцесс мозга.
Симптоматика пресептальной и орбитальной флегмоны
Клиническими проявлениями и симптомами пресептальной флегмоны являются болезненность и отечность окружающих тканей, чувство жара, покраснение или потемнение века (при инфекции, обусловленной H. influenzae, возможен фиолетовый оттенок) и в ряде случаев лихорадка. Иногда отечность век настолько выражена, что пациенты не могут открыть глаза. Отек и болевые ощущения могут мешать осмотру, однако он позволяет выявить, что зрение и движение глаз не нарушены, а также отсутствует выпячивание глазного яблока.
Photo courtesy of James Garrity, MD.
Клиническими проявлениями флегмоны глазницы являются отечность и покраснение века и окружающих тканей, отек и гиперемия конъюнктивы, снижение подвижности глаза, болезненность при движении глаз, снижение остроты зрения и экзофтальм, обусловленный отеком тканей глазницы. Помимо этого, сохраняются все признаки предшествующей инфекции (например, носовое отделяемое и кровотечения при синусите, зубная боль, отечность десен). Также в большинстве случаев отмечается лихорадка. В случае наличия у пациента головной боли и сонливости следует заподозрить развитие менингита. На ранних стадиях заболевания описанные симптомы могут отсутствовать.
Photos courtesy of James Garrity, MD.
CT courtesy of James Garrity, MD.
Крупные субпериостальные абсцессы могут усугублять симптомы флегмоны глазницы: покраснение и отечность века, подвижность глаза, экзофтальм и снижение остроты зрения.
Диагностика периорбитальной и орбитальной флегмоны
В основном клиническое исследование
В случае подозрения на флегмону глазницы возможно проведение КТ или МРТ
Диагностика пресептального и орбитального целлюлитов основана прежде всего на клинических проявлениях. Дифференциальная диагностика проводится с травмами, укусами насекомых или животных без развития флегмоны, инородным телом, аллергическими реакциями, опухолями и воспалительным псевдотумором глазницы.
Отечность век может привести к тому, что для осмотра глазного яблока может потребоваться ретрактор, но исходные проявления осложненной инфекции могут быть незначительными. В случае подозрения на флегмону глазницы необходима консультация офтальмолога.
Пресептальную флегмону и флегмону глазницы можно дифференцировать, исходя из их клинической картины. В случае пресептальной флегмоны единственным его проявлением будет отек век. Наличие очага инфекции, расположенного поблизости, также указывает на высокую вероятность пресептальной флегмоны.
Некротический фасциит (некротическая инфекция мягких тканей) глазницы – это тяжелая форма пресептальной флегмоны, которая может быстро проникать в окружающие ткани в фасциальных плоскостях. Основным методом лечения является хирургическая санация, а также дополнительное внутривенное введение антибиотиков широкого спектра действия, охватывающих стрептококки группы А и другие бактерии (1, 2). Прогноз осторожный.
Здравый смысл и предостережения
В случае неоднозначности клинической картины, затруднений при осмотре глазного яблока (например, у маленьких детей), наличия носового отделяемого (указывающего на синусит), для исключения флегмоны глазницы, опухоли или псевдоопухоли необходимо выполнить КТ или МРТ. При подозрении на наличие тромбоза кавернозного синуса МРТ является методом выбора в сравнении с КТ.
Например, направление проптоза может быть ключевым в выявление стороны, где локализируется инфекция (например, растяжение со стороны лобной пазухи приводит к выбуханию глазного яблока книзу и кнаружи, а со стороны решетчатого лабиринта – латерально и кнаружи).
У пациентов с орбитальной флегмоной часто делают посев крови (в идеале - до начала приема антибиотиков), но результаты невелики (3). При подозрении на менингит рекомендуется выполнить люмбальную пункцию. Посев жидкости из околоносовых пазух проводится, если предполагается, что источником инфекции является синусит; однако, если не провести его во время операции, то результаты таких посевов вряд ли повлияют на лечение (4). Иные лабораторные исследования не играют значительной роли в диагностическом поиске.
Справочные материалы по диагностике
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Лечение пресептальной и орбитальной флегмоны
Антибиотики
Пресептальная флегмона
Начальная терапия у пациентов с пресептальным целлюлитом должна быть направлена против возбудителей синусита (S. pneumoniae, нетипируемые штаммы H. influenzae, S. aureus, Moraxella catarrhalis); однако в районах, где преобладает метициллин-резистентный S. aureus, клиницисты должны добавить к схеме лечения соответствующие антибиотики (например, клиндамицин, триметоприм/сульфаметоксазол или доксициклин для перорального применения и ванкомицин для стационарного лечения). У пациентов с инфицированными ранами следует учитывать наличие инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями.
Пациента можно выписывать, когда полностью исключили диагноз флегмоны орбиты, при этом дети должны находиться под постоянным надзором родителей или опекунов, и у них не должно быть признаков генерализации инфекции. Все пациенты, получающие лечение в амбулаторных условиях, должны наблюдаться офтальмологом. Для амбулаторного лечения рекомендуется следующие схемы: амоксициллин/клавулановая кислота 30 мг/кг перорально 1 раз каждые 8 часов (для детей < 12 лет) или 500 мг перорально каждые 8-12 часов либо 875 мг перорально 2 раза в день (для взрослых) в течение 10 дней. (Доза может быть увеличена, если есть подозрение на инфицирование пенициллин-резистентным S. pneumoniae.)
При стационарном лечении применяется ампициллин/сульбактам 50 мг/кг внутривенно 1 раз каждые 6 часов (для детей), либо 1,5–3 г внутривенно 1 раз каждые 6 часов, максимально до 8 г/день (для взрослых) в течение 7 дней. Если подозревается метициллин-резистентный S. aureus, необходимо соответствующим образом скорректировать антибиотики.
Флегмона глазницы
Пациенты с орбитальным целлюлитом должны быть госпитализированы с последующей антибиотикотерапией в дозах, необходимых для профилактики менингита (см. таблицу Дозы антибиотиков для внутривенного введения при острых бактериальных менингитах). При наличии синусита возможно использование цефалоспоринов второго или третьего поколения, например, цефотаксима 50 мг/кг внутривенно 1 раз каждые 6 часов (для детей младше 12 лет) или 1–2 г внутривенно каждые 6 часов (для взрослых) в течение 14 дней, другими лекарственными средствами являются имипенем, цефтриаксон, пиперациллин/тазобактам.
Если флегмона связана с травмой или попаданием инородного тела, лечение должно распространяться и на грамположительные микроорганизмы, в том числе на метициллин-резистентные S. aureus, если они преобладают (ванкомицин 1 г внутривенно каждые 12 часов), и на грамотрицательные патогены (например, эртапенем 1 г внутривенно 1 раз/день), и проводиться в течение 7-10 дней или до клинического улучшения (1).
При подозрении на инфекцию, вызванную анаэробными патогенами (как, например, при стоматологических инфекциях) обычно используется метронидазол.
Показаниями для хирургической декомпрессии орбиты, дренирования абсцесса, вскрытия инфицированных пазух либо комбинации перечисленных манипуляций являются:
Снижается острота зрения.
Подозрение на наличие гнойника или инородного тела.
Инструментально выявленный орбитальный или крупный субпериостальный абсцесс, особенно вдоль верхней стенки орбиты.
Неэффективность антибиотикотерапии.
Справочные материалы по лечению
1. Liao JC, Harris GJ: Subperiosteal abscess of the orbit: Evolving pathogens and the therapeutic protocol. Ophthalmology 122(3):639-647, 2015. doi: 10.1016/j.ophtha.2014.09.009
Основные положения
Пресептальную флегмону и флегмону глазницы дифференцируют в зависимости от того, где локализован очаг инфекции – спереди или сзади от глазничной перегородки.
Причиной флегмоны глазницы чаще всего является распространение инфекции из лобной пазухи или решетчатого лабиринта, в то время как причиной пресептального синусита являются инфицированные раны лица и век, места укусов насекомых или животных, конъюнктивиты, а также халязион или гордеолум (ячмень).
Клиническими проявлениями обоих заболеваний могут быть болезненность и отечность тканей, покраснение или потемнение века, лихорадка.
Флегмону глазницы следует подозревать, если у пациента отмечается снижение подвижности глазного яблока, болезненность при движениях глаз, экзофтальм или снижение остроты зрения.
Лечение проводится антибиотиками в случае осложненного орбитального целлюлита (например, абсцесс, инородное тело, нарушения зрения, неэффективность антибиотиков).