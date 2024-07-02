Воспалительное заболевание глазницы – это доброкачественное объемное образование воспалительного генеза, вовлекающее мягкие ткани орбиты.

Воспалительное заболевание глазницы, также называемое орбитальной псевдоопухолью, представляет собой воспаление, которое может поражать любые или все структуры глазной орбиты. Воспалительный ответ может быть неспецифическим, гранулематозным или сосудистым либо вследствие реактивной лимфоидной гиперплазии. Воспаление может быть как изолированным процессом, так и частью основного заболевания (например, IgG4-ассоциированное заболевание или гранулематоз с полиангиитом). Заболевание может возникать у пациентов любого возраста. Процесс может быть острым или хроническим, а также способен к рецидивированию.

Наиболее распространенной причиной неинфекционных воспалительных заболеваний глаз является эндокринная офтальмопатия (ЭОП), также известная как офтальмопатия Грейвса. Патогенез ЭОП (эндокринной офтальмопатии) недостаточно изучен, но может быть результатом воздействия иммуноглобулинов, направленных против рецепторов тиреотропного гормона (ТТГ) на орбитальных фибробластах и жировой ткани, что приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов, воспалению и накоплению гликозаминогликанов.

Инфекции могут стать причиной воспаления тканей глазницы.

Другие причины неинфекционных, невоспалительных заболеваний глазницы включают онкологические образования, сосудистые мальформации и травмы.

Эндокринная офтальмопатия (КТ снимки) Изображение Images courtesy of Richard C. Allen, MD, PhD.

Симптомы и признаки воспалительного заболевания глазницы Симптомы и признаки воспалительной псевдоопухоли орбиты включают острую боль в сочетании с отеком и эритемой век. Также возможен экзофтальм, диплопия и потеря зрения. В случае реактивной лимфоидной гиперплазии или IgG4-ассоциированного заболевания обычно наблюдается мало симптомов, кроме проптоза или отека. Офтальмопатия при ЭОП может возникнуть до начала гипертиреоза или спустя 20 лет после него, и часто ухудшается или исчезает независимо от клинического течения гипертиреоза. Около 5% пациентов с ЭОП могут иметь гипотиреоз или типичную офтальмопатию при нормальной функции щитовидной железы («эутиреоидная болезнь Грейвса») (1). Симптомы и признаки ЭОП включают те, которые являются специфичными для данного состояния (т.е., ретракция век), а также неспецифические симптомы, наблюдаемые почти при всех воспалениях глазницы (т.е., проптоз [экзофтальм], диплопия, периорбитальный отек, ретробульбарная боль). Угрожающие зрению осложнения встречаются редко, но могут быть вызваны компрессионной нейропатией зрительного нерва или тяжелой экспозиционной кератопатией (1). Справочные материалы по симптоматике 1. Bartley GB: The epidemiologic characteristics and clinical course of ophthalmopathy associated with autoimmune thyroid disease in Olmsted County, Minnesota. Trans Am Ophthalmol Soc 92:477-588, 1994. PMID: 7886878

Диагностика воспалительных заболеваний глазницы КТ или МРТ Подобные симптомы и клинические признаки наблюдаются при орбитальной воспалительной псевдоопухоли, инфекции орбиты глаза, но при этом в анамнезе отсутствуют данные о травме или примыкающем очаге инфекции (например, синусит) при орбитальной воспалительной псевдоопухоли. Для постановки диагноза необходима нейровизуализация с использованием КТ или МРТ. Полезным визуализирующим признаком для дифференциации инфекционного воспаления от неинфекционного является наличие поражения придаточных пазух при инфекции глазницы. В случае хронического или рецидивирующего заболевания для верификации диагноза рекомендовано выполнить биопсию. При эндокринной офтальмопатии часто встречается увеличение сухожилий нижней прямой и средней прямой мышц.