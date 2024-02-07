Халязион и гордеолум (ячмень)

Халязион и ячмень начинаются с внезапно развивающегося местного отека век. Халязион вызывается неинфекционной окклюзией мейбомиевой железы, в то время как ячмень вызывается инфекцией. Оба состояния сначала вызывают гиперемию, отек и болезненность век. Со временем халязион превращается в маленький безболезненный узелок в центре века, в то время как ячмень остается болезненным и локализуется у края века. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение прежде всего заключается в использовании горячих компрессов. Оба состояния могут быть самоизлечивающимися, но иссечение или (для халязиона) введение внутрь очага глюкокортикоидов может быть использовано для ускорения выздоровления.
Халязион
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Халязион – это неинфекционная окклюзия мейбомиевой железы, вызывающая перемещение раздражающего жирового материала в мягкие ткани века и вторичное очаговое гранулематозное воспаление. Заболевания, изменяющие состав секрета мейбомиевых желез (например, дисфункция мейбомиевых желез, акне розацеа), повышают риск окклюзии мейбомиевых желез.
Гордеолум
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Ячмень (гордеолум) – это выражающаяся отеком острая локальная гнойная (обычно стафилококковая) инфекция или абсцесс века. Большинство ячменей наружные и являются результатом закупорки или инфицирования ресничного фолликула и прилежащих желез Цейса или Молля. Обструкция фолликула может сочетаться с блефаритом. Внутренний гордеолум возникает в результате инфицирования мейбомиевой железы. Иногда ячмень сопровождается флегмоной.
Симптомы и признаки халязона и ячменя
Халязион и ячмень вызывают покраснение, отек и болезненность века.
Халязион
Начальным симптомом халязиона является отек века. Периодически отек выражен настолько, что пациент не может открыть глаз. Через 1–2 дня халязион локализуется в толще века. Как правило, формируется небольшой безболезненный узелок или припухлость. Халязион, как правило, спонтанно вскрывается и стекает через внутреннюю поверхность века или спонтанно рассасывается через 2–8 недель, но, в редких случаях, может сохраняться и дольше. В зависимости от локализации и размера халязион может в некоторых случаях повреждать роговицу, приводя к снижению зрения.
Гордеолум
После 1–2 дней формирования внешний ячмень локализуется у края века. Это обычно сопровождается слезотечением, светобоязнью и ощущением инородного тела. В большинстве случаев у основания ресниц формируется небольшое желтоватое пятно, окруженное покраснением, уплотнением и диффузным отеком. Через 2–4 дня очаг вскрывается с выделением экссудата (зачастую гнойного характера) и ослаблением боли.
Симптомы внутреннего ячменя совпадают с клинической картиной при халязионе, с болью, покраснением и отеком задней тарзальной поверхности конъюнктивы. Воспаление может быть ярко выраженным, вызывая лихорадку или озноб. Осмотр тарзальной конъюнктивы выявляет небольшое возвышение или участок желтого цвета в области пораженной железы. Позднее формируется абсцесс. Самопроизвольный прорыв происходит редко; тем не менее, когда это случается, то, как правило, с внутренней стороны века и иногда обнаруживается прорыв через кожу. Часто возникают рецидивы.
Диагностика халязиона и гордеолума
Клиническая оценка
Диагноз как халязиона, так и обоих видов ячменя устанавливают клинически; однако в течение первых 2 дней они клинически могут не отличаться. Поскольку внутренний гордеолум встречается реже, его обычно не подозревают, если только нет сильного воспаления, лихорадки или озноба. Если халязион или ячмень располагаются возле внутренней спайки нижнего века, необходимо проводить дифференциальную диагностику с дакриоциститом и каналикулитом, который может быть исключен определением локализации максимального уплотнения и болезненности (в области века для халязиона и под медиальной спайкой рядом с боковой поверхностью носа для дакриоцистита, и над слезной точкой для каналикулита).
В случае если хронический халязион не поддается лечению, рекомендовано проведение биопсии для исключения новобразования века.
Лечение халязиона и гордеолума
Горячие компрессы («сухое тепло»)
Иногда разрез и дренаж или медикаменты, такие как инъекции кортикостероидов (при халязионе) или пероральные антибиотики (при гордеолуме)
Теплые компрессы в течение 5–10 минут 2–3 раза в день могут помочь ускорить разрешение халязиона и наружного ячменя.
Халязион
Разрез и выскабливание или введение глюкокортикоида (например, триамцинолона) могут быть назначены в случае, если халязион имеет крупные размеры, представляет косметический дефект и существует дольше нескольких недель, несмотря на консервативную терапию (1).
Гордеолум
Наружный ячмень, не поддающийся лечению, может также быть вскрыт остроконечным лезвием (2). Системные антибиотики (например, доксициклин или эритромицин) показаны, если гордеолум сопровождается предсептальным целлюлиом.
Лечение внутреннего ячменя заключается в приеме внутрь антибиотиков и при необходимости разрезе и дренировании очага воспаления. Местное применение антибиотиков обычно неэффективно.
Справочные материалы по лечению
1. Tashbayev B, Chen X, Utheim TP: Chalazion treatment: A concise review of clinical trials. Curr Eye Res 9(2):109-118, 2024. doi:10.1080/02713683.2023.2279014
2. Lindsley K, Nichols JJ, Dickersin K: Interventions for acute internal hordeolum. Cochrane Database Syst Rev 4(4):CD007742, 2013. doi: 10.1002/14651858.CD007742.pub3
Основные положения
Халязион и ячмень вызывают гиперемию век, отек, припухлость, болевые ощущения и могут быть клинически неотличимы друг от друга в течение первых нескольких дней.
Ячмень остается болезненным и локализуется на краю века.
Горячие компрессы могут помочь ускорить разрешение любого повреждения.
Прочие методы лечения могут включать в себя внутриочаговое введение глюкокортикоидов (при халязионе) и хирургическое удаление и/или прием антибиотиков (при гордеолуме).
Следует рассмотреть возможность проведения биопсии для исключения опухоли века при хронической халязии, которая не поддается стандартному лечению.