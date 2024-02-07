Халязион и гордеолум (ячмень)

После 1–2 дней формирования внешний ячмень локализуется у края века. Это обычно сопровождается слезотечением, светобоязнью и ощущением инородного тела. В большинстве случаев у основания ресниц формируется небольшое желтоватое пятно, окруженное покраснением, уплотнением и диффузным отеком. Через 2–4 дня очаг вскрывается с выделением экссудата (зачастую гнойного характера) и ослаблением боли.

Симптомы внутреннего ячменя совпадают с клинической картиной при халязионе, с болью, покраснением и отеком задней тарзальной поверхности конъюнктивы. Воспаление может быть ярко выраженным, вызывая лихорадку или озноб. Осмотр тарзальной конъюнктивы выявляет небольшое возвышение или участок желтого цвета в области пораженной железы. Позднее формируется абсцесс. Самопроизвольный прорыв происходит редко; тем не менее, когда это случается, то, как правило, с внутренней стороны века и иногда обнаруживается прорыв через кожу. Часто возникают рецидивы.