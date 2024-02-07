Блефароспаэм – это спазм мышц вокруг глаза, вызывающий непроизвольное моргание и закрытие глазной щели.

Чаще всего заболевание является идиопатическим. У женщин возникает чаще, чем у мужчин, и имеет семейный анамнез. В редких случаях блефароспазм может быть вторичным и развиваться в результате других болезней глаз, в т. ч. вызывающих раздражение глаза (например, трихиаз – растущая внутрь ресница, инородное тело роговицы, сухой кератоконъюнктивит – синдром «сухого глаза») и системных неврологических заболеваний, вызывающих спазм мускулатуры (например, болезнь Паркинсона).

Симптомы включают непроизвольное моргание и закрытие глаз; в тяжелых случаях больные не могут открыть глаза. Спазмы могут усиливаться при усталости, ярком свете и беспокойстве.

Лечение блефаросмазма включает введение ботулотоксина типа А в мышцы век; лечение в большинстве случаев приходится повторять неоднократно. Эффективными могут быть анксиолитики. Хирургическое рассечение периорбитальных мышц также является эффективным, но из-за возможных осложнений проводят только в тех случаях, когда не помогает консервативное лечение ботулотоксином. Солнцезащитные очки уменьшают чувствительность к свету, которая может вызывать или сопровождать блефароспазм. Временное облегчение также может быть достигнуто такими мерами, как прикосновение к лицу, закрытие глаз, пение или зевота (1).