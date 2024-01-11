﻿Оценка дерматологического больного

Сбор анамнеза и физикальное обследование достаточны для диагностики многих заболеваний кожи. Некоторые из них требуют биопсии или другого тестирования.
Дерматологический анамнез
Важными анамнестическими данными являются:
Данные об атопии у пациента или членов его семьи (при подозрении на атопический дерматит)
Данные о воздействии профессиональных факторов (контактный дерматит)
Длительное воздействие солнечного света или других форм излучения (доброкачественные или злокачественные опухоли кожи)
системные заболевания (диабет и Candida или дерматофития, гепатит С и криоглобулинемия);
Использование препаратов (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз)
Данные о поездках (Лайм-боррелиоз, инфекции кожи)
Отрицательный анамнез столь же важен, как и положительный анамнез. Анамнез об отдельных поражениях кожи также важен, в том числе информация о времени и месте первоначального возникновения, распространении, изменении внешнего вида, провоцирующих факторах.
Дерматологическое обследование
Осмотр является основным методом исследования; многие заболевания кожи диагностируются по характерному внешнему виду и морфологии поражений (см. также Описание элементов сыпи). Полный осмотр кожи, включая осмотр кожи головы, ногтей и слизистых оболочек, проводят с целью скрининга на рак кожи и выявления высыпаний. Используя увеличение ручной лупы можно рассмотреть морфологические детали поражений. Портативный дерматоскоп со встроенным освещением особенно полезен для оценки состояния очаговых поражений. Дополнительную информацию можно получить с помощью диаскопии или лампы Вуда.