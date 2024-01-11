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﻿Оценка дерматологического больного

Авторы:Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Сбор анамнеза и физикальное обследование достаточны для диагностики многих заболеваний кожи. Некоторые из них требуют биопсии или другого тестирования.

Дерматологический анамнез

Важными анамнестическими данными являются:

Отрицательный анамнез столь же важен, как и положительный анамнез. Анамнез об отдельных поражениях кожи также важен, в том числе информация о времени и месте первоначального возникновения, распространении, изменении внешнего вида, провоцирующих факторах.

Дерматологическое обследование

Осмотр является основным методом исследования; многие заболевания кожи диагностируются по характерному внешнему виду и морфологии поражений (см. также Описание элементов сыпи). Полный осмотр кожи, включая осмотр кожи головы, ногтей и слизистых оболочек, проводят с целью скрининга на рак кожи и выявления высыпаний. Используя увеличение ручной лупы можно рассмотреть морфологические детали поражений. Портативный дерматоскоп со встроенным освещением особенно полезен для оценки состояния очаговых поражений. Дополнительную информацию можно получить с помощью диаскопии или лампы Вуда.

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