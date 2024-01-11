﻿Оценка дерматологического больного

Осмотр является основным методом исследования; многие заболевания кожи диагностируются по характерному внешнему виду и морфологии поражений (см. также Описание элементов сыпи). Полный осмотр кожи, включая осмотр кожи головы, ногтей и слизистых оболочек, проводят с целью скрининга на рак кожи и выявления высыпаний. Используя увеличение ручной лупы можно рассмотреть морфологические детали поражений. Портативный дерматоскоп со встроенным освещением особенно полезен для оценки состояния очаговых поражений. Дополнительную информацию можно получить с помощью диаскопии или лампы Вуда.