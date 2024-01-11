Кожные проявления внутренних заболеваний

Кожные симптомы часто служат маркером системной патологии. Характеристики высыпаний обычно определяются тем или иным специфическим заболеванием или его групповой принадлежностью.
(См. также Оценка дерматологического пациента (Evaluation of the Dermatologic Patient)).
Рак внутренних органов
У пациентов старше 40 лет с дерматомиозитом повышен риск развития рака молочных желез, легких, яичников, желудочно-кишечного тракта.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
Внезапное возникновение множественных себорейных кератом (симптом Лезера–Трела) может указывать на развитие рака внутренних органов, прежде всего аденокарциномы. Однако из-за высокой распространенности себорейного кератоза у здоровых взрослых диагностическая значимость этого симптома может быть переоценена.
© Springer Science+Business Media
Острый фебрильный нейтрофильный дерматоз (синдром Свита) иногда ассоциируется с гематологическими формами рака.
Чернеющий акантоз, ассоциированный со злокачественными новообразованиями (раком), может характеризоваться острым дебютом и большой распространенностью. Приобретённый ихтиоз или зуд, не сопровождающиеся отчетливыми признаками дерматоза, могут указывать на скрытый рак, часто – лимфому.
Фотографии предоставлены доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Паранеопластическая пузырчатка является относительно редким аутоиммунным заболеванием, сопровождающимся образованием на коже бляшек, которое ассоциировано с различными видами рака, включая лейкозы.
Карциноидный синдром (приливы и эритема шеи) ассоциирован с карциноидными опухолями.
Круговидная мигрирующая эритема Гаммела является редким кожным расстройством, представленным концентрическими эритематозными высыпаниями, напоминающими древесные волокна и ассоциированным с различными видами рака.
© Springer Science+Business Media
Эндокринопатии
Многие кожные симптомы являются неспецифическими проявлениями эндокринопатий.
Пациенты с сахарным диабетом могут иметь черный акантоз, липоидный некробиоз, перфоративные заболевания и склеродермию (грубая, плотная кожа, обычно на верхней части спины, шее и плечах).
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
При заболеваниях щитовидной железы (как при гипотиреозе, так и гипертиреозе) могут наблюдаться изменения волос, ногтей и кожи.
Синдром Кушинга вызывает стрии, лунообразное лицо и легко травмирующуюся кожу.
Болезнь Аддисона характеризуется гиперпигментацией, особенно выраженной в складках кожи и местах травматизации.
Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
Кожные проявления, обычно ассоциируемые с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включают:
гангренозную пиодермию: воспалительные заболевания кишечника;
красный плоский лишай и позднюю кожную порфирию: гепатит С;
Диффузную гиперпигментацию у пациентов с диабетом (известную как бронзовый диабет): гемохроматоз
узловатую эритему: воспалительные заболевания кишечника, саркоидоз, различные инфекции;
Эруптивные ксантомы: повышение уровня триглицеридов в сыворотке
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).