Кожные проявления внутренних заболеваний

У пациентов старше 40 лет с дерматомиозитом повышен риск развития рака молочных желез, легких, яичников, желудочно-кишечного тракта.

Дерматомиозит Изображение Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Дерматомиозит (в результате рака толстой кишки) Изображение Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Внезапное возникновение множественных себорейных кератом (симптом Лезера–Трела) может указывать на развитие рака внутренних органов, прежде всего аденокарциномы. Однако из-за высокой распространенности себорейного кератоза у здоровых взрослых диагностическая значимость этого симптома может быть переоценена.

Симптом Лезера-Трела Изображение © Springer Science+Business Media

Острый фебрильный нейтрофильный дерматоз (синдром Свита) иногда ассоциируется с гематологическими формами рака.

Чернеющий акантоз, ассоциированный со злокачественными новообразованиями (раком), может характеризоваться острым дебютом и большой распространенностью. Приобретённый ихтиоз или зуд, не сопровождающиеся отчетливыми признаками дерматоза, могут указывать на скрытый рак, часто – лимфому.

Черный акантоз Изображение Фотографии предоставлены доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Паранеопластическая пузырчатка является относительно редким аутоиммунным заболеванием, сопровождающимся образованием на коже бляшек, которое ассоциировано с различными видами рака, включая лейкозы.

Карциноидный синдром (приливы и эритема шеи) ассоциирован с карциноидными опухолями.

Круговидная мигрирующая эритема Гаммела является редким кожным расстройством, представленным концентрическими эритематозными высыпаниями, напоминающими древесные волокна и ассоциированным с различными видами рака.