Диагностические тесты для кожных заболеваний

Существует несколько типов биопсии кожи:

Панч

Соскабливание лезвием

Клиновидное иссечение

При панч-биопсии трубчатый скальпель (диаметр которого обычно составляет 4 мм) вводится глубоко в дерму или подкожную ткань для получения образца, который срезается у их основания.

Соскабливание с помощью скальпеля или лезвия бритвы может использоваться при более поверхностных образованиях. Кровотечение купируется раствором хлорида алюминия или электродезикацией.

Клиновидное иссечение кожи с помощью скальпеля может быть сделано для больших или более глубоких биопсий, которые закрываются швами.

Пигментные очаги поражения иногда иссекают для гистологической оценки глубины; если они слишком поверхностные, то постановка окончательного диагноза может оказаться невозможной. При большинстве маленьких опухолей полное удаление образования с небольшим ободком здоровой кожи может обеспечить одновременно диагностику и лечение.