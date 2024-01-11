Диагностические тесты для кожных заболеваний

Использование дополнительных диагностических методов показано, когда диагноз нельзя установить только при сборе анамнеза и физикальном обследовании. К ним относятся:
(См. также Оценка дерматологического пациента (Evaluation of the Dermatologic Patient)).
Биопсия кожи
Существует несколько типов биопсии кожи:
Панч
Соскабливание лезвием
Клиновидное иссечение
При панч-биопсии трубчатый скальпель (диаметр которого обычно составляет 4 мм) вводится глубоко в дерму или подкожную ткань для получения образца, который срезается у их основания.
Соскабливание с помощью скальпеля или лезвия бритвы может использоваться при более поверхностных образованиях. Кровотечение купируется раствором хлорида алюминия или электродезикацией.
Клиновидное иссечение кожи с помощью скальпеля может быть сделано для больших или более глубоких биопсий, которые закрываются швами.
Пигментные очаги поражения иногда иссекают для гистологической оценки глубины; если они слишком поверхностные, то постановка окончательного диагноза может оказаться невозможной. При большинстве маленьких опухолей полное удаление образования с небольшим ободком здоровой кожи может обеспечить одновременно диагностику и лечение.
Кожные соскобы
Соскоб кожи используется для диагностики микотических инфекций и чесотки.
Для выявления грибковой инфекции чешуйку кожи забирают из края очага поражения и помещают на предметное стекло. Затем добавляют каплю 10–20% гидроксида калия. Диагноз микоза или кандидоза подтверждает выявление гифов гриба и/или почкующихся дрожжей.
При выявлении чесотки, соскоб получают с подозрительных ходов и материал с минеральным маслом помещают непосредственно под покровное стекло; обнаружение клещей, их фекалий или яиц подтверждает диагноз. Тем не менее, негативный результат соскоба не исключает чесотку.
Лампа Вуда
Лампа Вуда (лампа чёрного света) может помочь врачам диагностировать и определить обширность поражения (например, границы пигментных поражений перед удалением). Она помогает отличить гипопигментацию от депигментации (для депигментации при витилиго характерно флуоресцентное свечение желтовато-белого цвета, что отличает ее от гипопигментации).
При эритразме флуоресцентное свечение имеет характерный яркий оранжево-красный цвет. При стригущем лишае, вызванном Microsporum canis и M. audouinii, флуоресцентное свечение имеет яркий светло-зеленый цвет. (Примечание: большинство случаев стригущего лишая в США вызвано грибами вида Trichophyton, которые не флюоресцируют). Самым ранним признаком поражения кожи инфекцией, вызванной Pseudomonas (например, при ожогах), может быть зеленое флюоресцентное свечение.
Проба Тцанка
Соскоб по Тцанку может использоваться для диагностики вирусных заболеваний, например простой герпес и опоясывающий лишай, и проводится при наличии интактных свежих пузырьков. Соскоб по Тцанку не позволяет дифференцировать простой герпес и опоясывающий лишай.
Для исследования следует выбирать интактный пузырь. Покрышка пузыря удаляется острым лезвием и затем обнажившееся дно пузыря соскабливается лезвием скальпеля №15. Полученный при соскобе материал переносится на предметное стекло и окрашивается по Райту или по Гимзе. Гигантские многоядерные клетки являются признаком герпетической инфекции.
Photo courtesy of Joe Miller via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Диаскопия
Диаскопию используют с целью определения, является ли покраснение следствием чрезмерного наполнения кровью поверхностных сосудов (воспаление или сосудистые поражения) или кровотечения (петехии или пурпура).
Предметным стеклом надавливают на элемент поражения (диаскопия) и оценивают наличие побледнения. Геморрагические образования не бледнеют; воспалительные и сосудистые – бледнеют.
Диаскопия также может использоватся для выявления высыпаний при саркоидозе, которые при диаскопии приобретают вид яблочного желе.