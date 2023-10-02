Хронические эффекты солнечного света

Актинический кератоз – это предраковые изменения в клетках кожи (кератиноцитах), которые являются частым следствием многолетнего пребывания на солнце. Актинические кератозы могут быть розового, красного или, реже, серого или коричневого цвета, могут быть грубыми и шелушащимися.

Себорейные кератозы внешне похожи на актинические кератозы. Они могут появляться на участках кожи, которые не подвергаются воздействию солнечного света и не являются предраковыми.