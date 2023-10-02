Хронические эффекты солнечного света

Хроническое влияние солнечного света вызывает фотостарение, актинический кератоз и рак кожи. (См. также Обзор воздействия солнечного излучения (Overview of Effects of Sunlight)).
Фотостарение
Хроническое воздействие солнечного света состаривает кожу (фотостарение, дерматогелиоз, внешнее старение), в первую очередь, вызывая разрушение коллагена кожи вследствие различных биохимических нарушений и разрушения ДНК. Хронические изменения включают формирование тонких и глубоких морщин, огрубения кожи, пятнистой пигментации, лентигиноза (крупные веснушкоподобные пятна), пожелтения кожи и телеангиоэктазию.
Актинические кератозы
Актинический кератоз – это предраковые изменения в клетках кожи (кератиноцитах), которые являются частым следствием многолетнего пребывания на солнце. Актинические кератозы могут быть розового, красного или, реже, серого или коричневого цвета, могут быть грубыми и шелушащимися.
Себорейные кератозы внешне похожи на актинические кератозы. Они могут появляться на участках кожи, которые не подвергаются воздействию солнечного света и не являются предраковыми.
Типы рака кожи
Частота возникновения плоскоклеточного рака кожи и базалиомы у светловолосых и светлокожих людей прямо пропорционально зависит от общего числа солнечных дней в году в регионе. Такие образования особенно часто наблюдаются среди людей, подвергшихся интенсивной инсоляции в детском или подростковом возрасте и среди хронически подверженных инсоляции по роду профессиональной деятельности или во время отдыха (например, атлеты, фермеры, пастухи, моряки, любители солнечных ванн). Экспозиция солнечного света также значительно увеличивает риск развития меланомы.
Лечение хронических последствий воздействия солнечных лучей
Минимизация воздействия УФ излучения
Местное лечение фотостареющей кожи
Лечение начинается с профилактических мер, чтобы свести к минимуму воздействие УФ излучения. Необходимо избегать солнца и соляриев, носить защитную одежду и пользоваться солнцезащитным кремом.
Фотостарение
Для уменьшения предраковых изменений и улучшения косметического вида кожи, хронически поврежденной солнцем, были использованы различные комбинированные методы терапии, в том числе химический пилинг, 5-фторурацил (5-ФУ), местные альфа-гидроксикислоты, имиквимод, фотодинамическая терапия и третиноин. Эти методы лечения часто эффективно уменьшают поверхностные изменения кожи (например, мелкие морщины, неравномерную пигментацию, желтоватый оттенок, шероховатость, снижение эластичности), но значительно менее эффективны при глубоких изменениях (например, телеангиоэктазии). Многие ингредиенты используются в качестве ОТС косметических продуктов без значимых доказательств того, что они корректируют хронические изменения кожи, вызванные солнечным светом.
Актинические кератозы
Для лечения актинических кератозов, см. Актинические кератозы.
Типы рака кожи
Для лечения рака кожи см. Рак кожи